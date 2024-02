Si, ahir dimarts, l'Ajuntament va informar d'un protocol creat per recuperar pisos buits, avui dimecres ha signat un conveni amb els col·legis professionals destinat a agilitzar els tràmits per fer obres a Manresa. No començarà a donar fruits fins a l'any vinent perquè es deixa un any de coll a partir d'ara per concretar com es posa en marxa la nova aliança que, segons els participants en la signatura, que ha tingut lloc al despatx d'alcaldia, pot servir de model a seguir per a altres municipis, tenint en compte que, llevat de Barcelona, on ja existeix des del 2011, la capital del Bages és el primer on funcionarà el nou sistema per mirar que l'atorgament de llicències i de comunicats d'obres sigui més ràpid que ara que, ha admès l'alcalde Marc Aloy, "sol ser sempre molt feixuc".

El conveni se signa en un moment en què justament les queixes per la burocràcia i per la lentitud de l'administració estan a l'ordre del dia.

A la signatura hi han participat Aloy; Claudina Relat, presidenta de la demarcació a la Catalunya central del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC); Salvador Arqué, president de la demarcació a la Catalunya central del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC); Josep Maria Macià, gerent del Col·legi Professional d’Enginyers Tècnics Industrials i Graduats de Manresa (CETIM), i Cristian Marc Huerta, vicepresident de la delegació al Bages del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb). Hi ha estat present Jesús Alonso, regidor de Llicències, i s'hi ha afegit més tard Jordi Valiente, degà del CETIM, amb una fotografia final a la sala de columnes, davant del quadre de la crema del paper segellat.

El cas de Sabadell

Aloy ha recalcat que l'atorgament d'una llicència d'obra és una competència municipal, però que "la Llei preveu que hi pugui haver una col·laboració público-privada a l'hora d'informar, perquè són expedients llargs, i que una part d'aquests informes es pugui delegar als col·legis professionals" amb la idea bàsica "d'agilitzar la tramitació de les llicències i, per tant, l'empenta a l'economia i intentar endarrerir el mínim possible la iniciativa de tots els ciutadans i empreses que volen promoure a la ciutat". Sobre aquest aspecte en concret, Arqué ha informat que "els inversors estan vigilant molt a on demanen llicència d'obra. Molts, decideixen les inversions, no només pel tema de mercat, sinó per quin Ajuntament informa". Ha esmentat l'exemple de Sabadell, on "hi havia inversions que anaven a altres ciutats i que ara van a Sabadell perquè informen molt ràpidament. És molt important", ha insistit.

L'alcalde ha destacat que "és una forma inèdita; es fa a Barcelona, però no es fa enlloc més", i ha recordat que ja a finals de l'anterior mandat es van posar en marxa unes altres eines amb el mateix objectiu: "la simplificació administrativa en tot el que era possible, el reforç de l'equip tècnic, i una de molt important, que és l'assistent de llicències, que no existeix arreu, ha generat molta expectació i l'Associació Catalana de Municipis ens l'ha demanat per veure si pot servir de model per a altres municipis".

Pel que fa a la materialització de l'acord signat, ha puntualitzat que cal garantir que "la finestreta continuï sent única; al ciutadà no el podem atabalar sobre si una part de la informació vindrà d'un col·legi professional o de l'Ajuntament, i hi ha unes taxes que hem de veure com s'articulen". És el que es treballarà a partir d'ara.

El primer a Catalunya, llevat de Barcelona

Relat ha apuntat l'èxit del sistema aplicat a Barcelona des del 2011, on ha quedat demostrat que permet agilitzar "uns processos que són complexos perquè la quantitat d'informació administrativa cada dia és més gran i, després, hi ha la part tècnica, i els col·legis tècnics, que tenim expertesa, ajudem a fer que tingui forma". Ha agraït la implicació de l'Ajuntament i "la voluntat que siguem pioners i sigui el model per a tot Catalunya", tenint en compte que Barcelona és un món a part.

Alonso ha admès que fins a mitjà termini a partir del moment que comenci a funcionar aquesta aliança no es podrà determinar quant temps s'escurçaran els tràmits, igual que, actualment, tampoc no es pot concretar quant duren perquè "els temps són molt variables. Les llicències tenen infinites versions".

Per a ell, una part molt important és que el fet que els col·legis puguin dedicar-se als aspectes més tècnics, "en els quals han evolucionat moltíssim i tenen una expertesa i qualitat de verificació altíssima", permetrà que l'administració local es pugui centrar "en els aspectes substantius de la llicència relacionats amb el compliment de la normativa urbanística i de l'aplicació dels paràmetres", entre d'altres. Ha explicat que si es pot tirar endavant aquest acord és gràcies als canvis jurídics introduïts els darrers anys. "Tot això s'està posant en marxa des del 2022, 2004, 2007 i ara està en el seu punt de maduresa". Ha vaticinat i celebrat que pugui esdevenir "un model de referència que serveixi per a molts altres ajuntaments".

Per desenvolupar i portar a bon port la col·laboració acordada en el conveni, es constituirà una Comissió de Desenvolupament formada per totes les parts, que es reunirà de forma periòdica per tal de fer-ne seguiment.