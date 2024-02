«Com seria Manresa sense la creativitat dels seus artistes plàstics?» s’ha preguntat aquest dijous al capvespre l’artista i pintor Josep Maria Massegú (Manresa, 1942), quan ha pronunciat el pregó de la Festa de la Llum d’enguany. Massegú se l’imagina amb «cases ben construïdes i fins i tot útils però lletges». Amb «places, racons i carrers sense escultures. Amb parets dels espais públics i privats buides i tristes». En resum, una ciutat «en negatiu, on no hi hauria cap escletxa per a l’esperit, per la creativitat, i on fins i tot un apunt, una al·lusió a l’art seria rebuda amb severitat».

L’entitat administradora de la Festa de Llum d’enguany és el Cercle Artístic de Manresa, que fa 100 anys. El 1924 es van posar les bases de la seva creació. I com no podia ser d’una altra manera, un artista ha exercit de pregoner. Amb la seva bonhomia, Massegú s’ha guanyat el públic des del primer moment. Ha dit que voldria que el pregó «fos un sentit elogi a l’art i als artistes que han nascut o habitat a la nostra ciutat». Com els constructors de la Séquia, ha assegurat, «també han aportat els seus infinits granets de manresanisme».

Un viatge en el temps

A partir d’aquí la proposta de Massegú ha sigut fer un viatge en el temps per carrers, racons, edificis, obres d’art i entitats de Manresa des d’abans de la guerra fins a l’actualitat, amb apunts de vivències pròpies. Tot aquest recorregut ha tingut artistes manresans com a protagonistes. D’abans i d’ara. Com Venanci Vers, que va ser qui va convèncer el pare de Massegú perquè anés a l’Acadèmia Vilajosana a aprendre a dibuixar i a pintar davant l’interès que tenia per l’art. Hi trobaria gent com Àngels Freixenet, Antolina Vilaseca, Miquel Esparbé, Manel Marzo o Josep Soler. Vers també va ser qui el va introduir al Cercle Artístic i al Gremi de Sant Lluc.

Massegú ha recordat que la gènesi del Cercle Artístic cal buscar-la a principis dels anys 20 a les tertúlies que professors i alumnes d’Arts i Oficis, llavors a l’antic col·legi de Sant Ignasi -l’actual museu- protagonitzaven a la cafeteria coneguda amb el nom de La Gàbia, al principi del Passeig. «La guerra del trenta-sis ho va arrasar i esbarriar tot».

El viatge va continuar a principis dels anys quaranta, quan un grup de metges i artistes va impulsar el Gremi de Sant Lluc, «una entitat que va aconseguir reanimar la nostra ciutat», ha recordat el pregoner. A la dècada dels seixanta el gremi es va fondre amb un nou Cercle Artístic, el que va suposar un «impuls per l’art i els artistes de la ciutat». Un Cercle Artístic amb, ara, 100 anys al damunt. «Fer elucubracions sobre si l’avui és millor o pitjor és perdre el temps», ha dit Massegú.

No tot s'ha fet bé

Ha continuar dient que «ben segur que els manresans i les manresanes no ho hem fet tot bé, i que queda molta feina i qüestions per resoldre». Ha alertat contra «actituds massa fosques i extremadament negatives», i ha afirmat que «el teixit social de la ciutat, indiscutiblement, el fem entre tots. I tots tenim alguna cosa a fer o a dir». I una reflexió final: «les entitats, com tot allò que ens envolta, com les ciutats i les persones, només s’estimen autènticament i de veritat quan se n'assumeixen qualitats i defectes. Evidentment, això no significa que no haguem de lluitar perquè cada vegada els atributs positius superin els negatius».

L’acte s’ha celebrat al saló de sessions de l’Ajuntament de Manresa, justament després d’un ple maratonià. Hi ha intervingut la regidora de Cultura, Tània Infante, i el president del Cercle Artítsic, Joan Carrió, que ha ressalta que l’entitat viu una doble celebració: els seus 100 anys i la Festa de la Llum.

L’alcalde Marc Aloy ha clos l’acte lloant la família Massegú, l’art i la cultura «que ens fa ser millors com a persones i societat», i recordant que el dia de la Llum s'inaugurarà el Museu del Barroc, que «ha de ser un revulsiu cultural de primer ordre per les Escodines i la ciutat». També ha tingut un record per Josep Alabern, qui durant més de 30 anys va ser gerent d’Aigües de Manresa i que va morir el mes passat. «Ara seria aquí», i «és de justícia tenir un record per ell en un dia com avui».