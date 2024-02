La Torre Santa Caterina llueix els seus encants

Els partidaris d’Isabel II i els de Carles Maria Isidre, Borbons tots dos, van convertir la Catalunya Central en un camp de batalla. El govern municipal de Manresa, defensor de la causa isabelina pressumptament progressista en el combat de les idees i les armes conegut com a guerres carlines entre liberals i conservadors, va construir una torre per a usos militars al turó de Santa Caterina, altiplà de gran valor estratègic que segle i mig després es va omplir d’antenes en una curiosa combinació de pedres del XIXi tecnologia del XXque avui, per fi, ja és història. La torre Santa Caterina, un espai encara per descobrir a fons per molts ciutadans de la capital del Bages, cruïlla de camins, talaia de vistes impagables, s’ha posat guapa, parafrasejant un conegut eslogan de la Barcelona olímpica, i en els propers mesos la reordenació i adequació de l’entorn convertirà aquesta zona de la ciutat, en la sovint inhòspita altra banda del riu Cardener, en un indret per assaborir.

L’espai Quico Mestres i el jaciment arqueològic que s’alça uns 300 metres al sud de la torre són les altres dues potes d’una recuperació de Santa Caterina que es va començar a visibilitzar dissabte de la setmana passada amb la primera jornada de portes obertes en que van participar unes 250 persones. El moment estrella de la jornada per a cadascun dels assistents va arribar quan, després de pujar per una nova escala de cargol interior, van constatar les bondats del nou mirador dissenyat per l’artista Marc Sellarès. Una estructura que no danya la torre perquè no la toca coronada per un llarg màstil i una senyera que habitualment tindrà unes dimensions menors a la de 5x8 metres que va onejar dissabte passat i que es treurà a lluir en les ocasions rellevants. De fet, bufava tant vent que a mig matí un operari va acudir al rescat i va canviar la bandera per evitar un ensurt. Una anècdota en un dia en que el mirador va despertar entusiasme, oimès quan els tècnics van aportar una dada per tranquil·litzar els concurrents, que observaven el moviment del sol de la terrassa en forma reixada amb un alè de preocupació: cada m2 pot aguantar fins a mitja tona de pes.

Lliures d’antenes

La torre ha quedat neta d’antenes i s’ha adecentat després d’unes obres necessàries tot i que «l’estructura no perillava», explica Mercè Argemí, tècnica de patrimoni de l’Ajuntament. «Estava en bones condicions, no hi havia perill que caigués, però calia fer algunes reparacions perquè hi havia morters disgregats, alguns punts degradats pels coloms i al capçal li falten un parell de filades», afegeix: «hem fet un pendent perquè escupi l’aigua i no s’acumuli a l’interior quan plogui». A dia d’avui només queda pendent la instal·lació d’un comptador elèctric, però els treballs arquitectònics ja s’han acabat, precisa Argemí.

El niu d’antenes que es va retirar abans de començar-hi a posar les bastides per a la transformació que avui podem gaudir era un element visual en l’horitzó de la ciutat. Les primeres hi van començar a aparèixer als inicis dels anys 70 per donar servei de ràdio i televisió, inclosa la ja desaparescuda Tele7 local, i amb el canvi de segle se n’hi van situar de telefonia mòbil. Fins i tot hi havia antenes d’Aigües de Manresa i de l’Ajuntament que servien per connectar els edificis de les dues institucions. I la senyera, enmig d’aquest guirigall de ferralla.

Un episodi més de la història d’una torre que ha quedat lliure d’interferències després d’una intervenció que ha costat 246.233 euros, sufragats amb fons europeus. Hi han participat les firmes Arqueòlegs.cat (projecte de restauració), Enginyeria Larix (projecte del mirador), Rècop Restauracions Arquitectòniques (execució de l’obra) i In Situ SCP (arqueologia).

Un espai per a la reflexió

A l’entorn de la torre hi ha d’anar l’Espai Quico Mestres, una estructura en forma de lletra Q que vol recordar l’arquitecte i urbanista que va redactar el Primer Pla General d’Ordenació Urbana de la Manresa democràtica. Traspassat el 2013, una dècada després és a punt de fer-se realitat l’homenatge a Mestres amb un espai en forma de graderia i recorregut circular que «ha de ser un punt de reflexió i d’interpretació de la ciutat», explica la regidora Tània Infante, responsable de Cultura i Llengua, a més de Comerç, a l’equip de govern municipal.

«Hi haurà una part que mirarà a la torre i una altra a la ciutat, amb espais per seure i altres per llegir els plafons que et permetran interpretar l’entorn», afegeix Infante sobre un projecte pel que vetlla l’estudi d’arquitectura Batlle i Roig i que ha de quedar llest durant aquest any. «El tema està ara en mans dels arquitectes un cop els Serveis Territorials de la Generalitat hi han donat el vist-i-plau», concreta la política republicana.

La nova construcció es desplegarà sobre el fossat que envolta l’antiga torre militar i és independent de l’edifici, és a dir, no el tocarà en cap punt. El projecte té la vocació d’ajudar a entendre la ciutat des de la contemplació talment com una aula oberta. Així mateix, serà un espai de record i reconeixement, que s’ha d’alinear amb la visual del carrer del Born, on va néixer Mestres, i tindrà un memorial sobre la seva persona i la seva obra.

Aire lliure després del confinament

Els plans de Santa Caterina van convertir-se en un mirador excepcional per gaudir dels castells de focs pandèmics que van repartir per la ciutat els punts des d’on es llançava la pirotècnica. De dia, les vistes impressionen i «et donen una perspectiva del tamany de la ciutat», admet Infante, que com a filla de Cardona assenyala el plafó situat a la dreta de la torre que informa d’allò que es pot veure en un dia clar. «Mira, el castell del meu poble», remarca indicant amb el dit un punt llunyà a l’horitzó que té la virtut d’enclotar una magnífica obra de l’arquitectura romànica catalana que, de prop, se situa altiva i inexpugnable sobre la roca. Com s’explica en les imatges que coronen les pàgines d’aquest reportatge, des de Santa Caterina es veu no només mitja comarca sinó també elevacions tant llunyanes com el Pedraforca, el Puigmal i el massís del Canigó.

Sobre el tòpic que incideix en la falta de coneixement que tenen els manresans de la torre i l’entorn, i que com a bon tòpic conté una dosi de realitat, Argemí recorda que «en el moment que es va aixecar el confinament molta gent va freqüentar l’indret». Aquelles primeres escapades en horaris reduïts van omplir els espais periurbans de caminants ocasionals i Santa Caterina no va ser una excepció. No en va, hi conflueixen diversos camins transitats, com un tram de l’Ignasià i dues rutes de l’Anella Verda, la que recorre la riera de Rajadell i la que fa el tram dels Comtals i la serra de Montlleó. Curiosament, en un dels pals indicadors hi ha una petita placa amb la traducció al català dels famosos versos de Neruda que diuen que «podran arrencar totes les flors però no aturaran la primavera».

«No es tracta de fer grans canvis», reflexiona Infante: «tota aquesta zona necessita alguns treballs d’adequació però sense canviar gaire coses». La llum que enfoca l’ensenya quadribarrada millorarà amb la que incorporarà l’Espai Quico Mestres, els camins han de mantenir el caràcter rural i no s’asfaltaran i els camps llaurats contribueixen a l’autenticitat de l’indret. Tampoc es vol que el cotxe s’apoderi de la torre: «hem de fomentar que s’hi arribi a peu, tot i que també s’ha de continuar podent fer amb vehicles fins l’aparcament que hi ha abans d’arribar a la torre, sobretot per a qui té la mobilitat reduïda».

La simulació informàtica va trobar el punt d’equilibri necessari per aconseguir que el mirador fos prou elevat per obtenir la perspectiva adequada sobre la ciutat i, alhora, se situés a l’alçada justa perquè la barana sigui poc perceptible vista des de la llunyania. I que la bandera voli prou amunt per no impedir la fotografia de la torre.