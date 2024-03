Manresa tindrà per primera vegada tindrà grups singulars de famílies que s’han agrupat per poder dur els seus fills a un institut de secundària d’alta complexitat pel nombre d’alumnes vulnerables i d’orígens diferents. En aquest cas l’institut Lacetània. Els joves d’aquestes famílies ordinàries -les no vulnerables- que el curs que va han de començar primer d’ESO, ja tenen la plaça assegurada seguint aquesta modalitat que pretén posar fre a la segregació escolar. En aquest cas s’han format tres grups singulars que suposen un total de 28 alumnes. Entraran tots de cop a primer d’ESO.

Els fills de Lídia Orellana i de Noemí Costa, són d’aquests. Acaben primària a l’escola Bages, i han de començar ESO. Costa ja té una filla que estudia al Lacetània «i en cap cas el considero un centre d’alta complexitat», comenta. «Per mi és un institut més com qualsevol altre de Manresa». Afirma que els seus fills han estudiat a l’escola Bages, i recorda que quan hi van entrar els seus fills no era d’alta complexitat. Ara sí. «Per mi són etiquetes perquè al final el que compta és el projecte de l’escola, els professors i les famílies amb les quals et fas. Jo estic contenta amb el Bages i amb Laceània, on la meva filla gran no ha tingut cap problema».

Igual que en el cas dels infants que acaben la llar d’infants i han de començar I3 a un altre centre, el canvi de primària a institut també és un motiu de conversa entre les famílies. «No és un tema que decideixes d’un dia per l’altre, sinó que ho comences a temptejar un any abans», comenta per la seva part Orellana. «Jo tenia bones referències de l’institut per part d’ella» [en referència a Costa] i vam decidir que aniríem al Lacetània». Afirma que opten per un centre i un projecte educatiu, i que el fet que sigui d’alta complexitat queda en un segon terme. «No hi ha pors». La diversitat «està molt generalitzada a Manresa. Si hem de revertir aquesta situació, nosaltres fem aquesta aposta per millorar».

El curs vinent canviaran les normes d’inscripció als instituts per fer primer d’ESO. Cada centre de primària, ja sigui públic o concertat, té un institut de referència adscrit en funció del nou mapa escolar amb el qual s’ha dividit la ciutat. En el cas d’Orellana i Costa, no els hi tocava pròpiament el Lacetània. A l’escola Bages li correspondria el Guillem Catà, el Pius Font i Quer o Cal Gravat. El fet de formar part d’un grup singular per revertir la segregació els ha permès triar institut.