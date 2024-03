L’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa torna a ser en la llista dels cent millors hospitals d’Espanya que elabora la prestigiosa publicació nord-americana Newsweek. La inclusió en el rànquing ‘World’s Best Hospitals 2024’ és un reconeixement a la tasca dels professionals de la Fundació Althaia, a la capacitat de transformació i innovació de la institució per oferir una atenció de màxima qualitat al pacient i, a la vegada, impulsar l’activitat de recerca.

L’hospital manresà ha estat reconegut en la 71a posició d’un rànquing en què n’escullen cent entre els vuit-cents centres que hi ha arreu d’Espanya. En l’àmbit de Catalunya, els centres que tenen una major valoració són alguns dels grans hospitals de Barcelona, amb una activitat de més complexitat, com l’Hospital Clínic, l’Hospital Vall d’Hebron i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. L’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa és un dels hospitals espanyols de referència present en el rànquing.

2.400 hospitals de 30 països

La revista nord-americana ha reconegut, per sisena vegada, els millors centres sanitaris del món. En aquesta ocasió, el rànquing inclou 2.400 hospitals de 30 països, entre els quals Espanya. Els àmbits que més s’han valorat són l’activitat de recerca, els projectes d’innovació, l’atracció de talent, la constància dels hospitals en treballar per oferir una màxima atenció de qualitat i la introducció de la intel·ligència artificial per avançar en l’atenció sanitària.

El rànquing s’ha elaborat a partir d’enquestes a més de 85.000 professionals del sector, dels resultats dels indicadors de satisfacció dels pacients i de l’anàlisi dels principals indicadors de resultats en diferents processos d’atenció sanitària i de qualitat que es realitzen als hospitals. La puntuació també té en compte l’ús dels PROMs (Patient Reported Outcomes Mesures), que són qüestionaris que emplenen els pacients per avaluar la seva experiència i resultats.

L’objectiu de l’estudi és fer una comparació entre centres hospitalaris d’arreu del món per esperonar els centres sanitaris a seguir millorant i progressant.