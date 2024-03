L’Ajuntament de Manresa iniciarà aquest dilluns, dia 11 de març, els treballs de prolongació de la passera per a vianants sobre la llera del riu Cardener entre el Pont Vell i l’accés al barri de la Guia fins arribar a l’accés principal de l’estació del nord dels ferrocarrils (Rodalies-Renfe), a l’extrem del Pont de la Reforma, d’una longitud de 191 metres.

L’actuació té una durada de sis mesos i un pressupost de 523.265 euros, i està finançada pels fons Next Generation en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), adreçat a la recuperació del patrimoni històric per a ús turístic a Manresa, com a destí final del Camí Ignasià.

Els treballs tenen l’objectiu de millorar i fer més segurs els itineraris de vianants al costat sud del riu Cardener sense haver d’utilitzar els espais de l’estació de Renfe i fer-los compatibles amb el trànsit de vehicles en doble sentit de circulació de la carretera C-1411b, que és de titularitat de la Diputació de Barcelona.

Aquests treballs són una prolongació d’una actuació realitzada l’any 2015 a l’extrem sud del Pont Vell i al vial d’accés al barri de la Guia -amb prospeccions arqueològiques incloses- destinats a millorar la connexió del sector de la Seu, la Cova, la Via Sant Ignasi, i altres itineraris de vianants com la riera de Rajadell (per accedir a Can Poc-Oli) o en direcció a la Torre Santa Caterina.

Estructura metàl·lica, tarima de fusta i barana

Així, la construcció del nou tram de gairebé 200 metres de nova passera tindrà les mateixes solucions constructives que el tram construït anteriorment, amb una estructura metàl·lica d’una amplada d’1,80 metres destinats al pas de vianants, amb paviment de tarima de taulons de fusta i barana de protecció d’1,10 d’alçada i en paral·lel a la carretera.

L’actuació es completarà amb la millora dels passos de vianants existents a l’extrem del Pont de la Reforma, la retirada de dues lluminàries penjades del mur que delimita la carretera i la col·locació d’una columna a l’extrem del pont de la Reforma.

A banda de configurar un recorregut de vianants segur, la nova passera serà un gran mirador sobre la façana monumental de la ciutat i el riu Cardener, amb excel·lents vistes de la basílica de la Seu, la Cova i el Pont Vell.

Pel que fa a les incidències de mobilitat per les obres, es preveu que durant la primera fase dels treballs s’ocuparà 1 dels 2 carrils de circulació a la carretera C-1411b (carretera de Can Poc Oli) proper a l’accés al barri de la Guia. El trànsit de vehicles es regularà per mitjà de semàfors d’obra.