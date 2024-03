Els pares de La Flama alerten que perilla el transport gratuït a l’escola

L’Associació de Famílies d’Alumnes de la Flama ha criticat que no s’asseguri la gratuïtat del transport escolar per als alumnes que han de començar I3 el curs vinent. L’AFA del centre públic depenent de Manresa, però situat a Pineda de Bages a ser la primera que va alçar la veu contra el nou mapa escolar de Manresa i també el nou model d’accés a l’ESO, ara amb uns centres adscrits determinats. A això s’hi suma la possibilitat que no se subvencioni el transport, fet que consideren discriminatori respecte altres escoles en la mateixa situació.

Segons un comunicat que ha fet públic l’associació, les noves zones escolars generen un «problema important de conciliació familiar i impossibilita a les famílies el dret a triar el projecte educatiu».

Afirmen que les reunions i negociacions que hi ha hagut amb l’Ajuntament de Manresa no han servit per res, i afirmen que si el nou mapa escolar es fa amb la finalitat d’acabar amb la segregació a les escoles, s’hauria de mantenir la gratuïtat del transport escolar per fer accessible el centre a les famílies vulnerables.

També acusa el consistori d'assenyalar La Flama com a escola segregadora. En aquesta línia l’AFA critica que es prejutgi la «suposada renda de les famílies», cosa que «és totalment contrari a la política antisegregació».

Es podria donar el cas que hi haurà alumnes amb el transport garantit, i germans seus que començaran I3 al mateix centre que no el tingui.

Davant de tot això, l’Associació de Famílies d’Alumnes ha anunciat mobilitzacions i protestes.