Un treball reivindica el paper de les primeres metgesses de Manresa i el Bages

Una mica més de la meitat dels facultatius del Bages són dones. Concretament un 54% davant un 45,9% d’homes. És una professió que s’ha feminitzat clarament. A més a més, la mitjana d’edat de les metgesses és molt més baixa. 47,3 anys davant els 58,5 dels metges. A la comarca del Bages hi ha actualment 761 facultatius, segons dades del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

Al conjunt de les comarques de Barcelona hi ha poc més de 40.000 col·legiats. Un 54,4% són metgesses davant el 45,6%, amb una mitjana d’edat de 47 i 55 anys respectivament.

Les grans oblidades

En canvi, les metgesses han sigut les grans oblidades. Un treball de les facultatives ja jubilades Anna Vidal i Cloti Morales les ha volgut rescatar d’aquest oblit. «Metgesses del Bages, entre la dictadura i la democràcia (1930-2030)» es va presentar recentment a l’auditori de la Plana de l’Om amb la voluntat de reconèixer el seu paper a la sanitat pública.

«Als homes se’ls hi ha donat molta rellevància i apareixen a la història de Manresa. En canvi, de dones hi ha molt poques ressenyes perquè tot i que algunes d’elles han tingut una trajectòria a tenir en compte, no han tingut visibilitat», van explicar a Regió7.

Esforç col·lectiu

Així i tot, no van dir noms perquè «ens interessa destacar l’esforç col·lectiu de totes aquestes dones». Tan sols van citar les pioneres com Montserrat Bobé (Manresa, 1879-Barcelona, 1930) o Ignàsia Salvans (Manresa, 1904-Barcelona, 1970). Van optar per estudiar i exercir Medicina quan poques dones ho feien. Fins i tot calia un permís administratiu especial per poder estudiar a la universitat i en alguns casos no apareixien a l’orla dels graduats.

la prsentació del treball va omplir l'auditori de la Plana de l'Om / EDUARD VEGA

Bobé era filla d’un manyà. Es va graduar el curs 1903-1904. Va ser una de les primeres dones que va obtenir el títol de metgessa a Catalunya. Es va dedicar a la Ginecologia i a la Pediatria. Atenia a Barcelona i els diumenges a Manresa. Primer a la carretera de Cardona, 37 i després al número 1 del Passeig. Per la seva part Salvans es va graduar el 1928, i va arribar a exercir la docència a la universitat. Va treballar a Manresa i el 1956 va guanyar per oposició el càrrec de cap clínic del servei de Ginecologia a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona. Va ser una de les poques dones de la seva època que operava.

Del 25% al 54% d’ara

Entre els anys 1930 i 1957 hi va haver al Bages 156 col·legiats, 41 dels quals dones, segons les dades de Vidal i Morales. Un 25% davant el 54% d’ara. També han recollit vivències de metgesses ara ja jubilades. Algunes recorden que a la universitat «ens feien sentir tòtiles» o una altra que es va amagar l’embaràs per poder treballar. Una tercera, també embarassada i de guàrdia a urgències tota sola «resava perquè no es presentés una aturada cardíaca perquè no hagués pogut fer la reanimació».

Vidal i Morales van acabar l’exposició dient que «hem contribuït al fet que hi hagi una assistència sanitària pública i de qualitat. Vam optar per fer-ho, tot i que ens va suposar un sobre esforç».

A l’acte també hi va participar la presidenta de la demarcació al Bages del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Encarna Sánchez. Va destacar que la professió mèdica s’està feminitzant clarament. Va recordar que els pròxims 5 anys es jubilaran un terç dels metges. «Majoritàriament, seran homes que seran substituïts per dones, més conciliadores i menys competitives». Les dones metgesses són més del doble dels 54 anys en avall. Així i tot, queda un escull per superar: el d’ocupar càrrecs de comandament.