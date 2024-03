Les jornades de l'institut Lacetània, de Manresa, alerten que el canvi climàtic afecta la salut

L’institut Lacetània, de Manresa, ha inaugurat la 38a edició de les Jornades Lacetània, que dedicaran tota la setmana a parlar sobre nous horitzons en matèria de pobresa, salut i benestar. La ponència inaugural ha anat a càrrec de Carme Carrion, doctora en bioquímica molecular i biologia, sotsdirectora de recerca i professora titular dels estudis de Ciències de la Salut de la UOC, que ha parlat de si els reptes de l’Antropocè ens afecten a tots per igual i ha deixat clar que les persones més vulnerables són les que més pateixen els efectes del canvi climàtic.

Carrion ha exposat evidències científiques que demostren la relació entre medi ambient i salut, i ha dit que “la nostra salut depèn més del lloc on vivim que de la genètica”. Per això, ha dit que el canvi climàtic és un problema de salut pública que provoca morts de manera directa (per onades de calor o desastres naturals) i també indirecta (per l’empobriment dels conreus o altres malalties relacionades). Davant d’això, i de les previsions que indiquen que la situació empitjora molt ràpidament, Carrion ha dit que cal prendre mesures per, d’una banda, adaptar-nos i, de l’altra, mitigar aquest procés de canvi climàtic. I ha posat d’exemple d’èxit les mesures que es van prendre davant del forat de la capa d’ozó als anys noranta del segle XX, que van aconseguir revertir la situació.

Imatge de l’acte oficial d’inauguració de les Jornades / Arxiu Particular

Abans de la conferència ha tingut lloc l’acte oficial d’inauguració de les Jornades, amb la participació del regidor d’Educació i Acció Climàtica de l’Ajuntament de Manresa, Pol Huguet, la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa i de la Fundació Lacetània, Sílvia Gratacòs, la inspectora del Departament d’Educació Vanesa Mases, i el director de l’institut Lacetània, Francesc Delis. Tots quatre han posat en valor unes jornades que al llarg de tota la setmana programaran més d’una setantena d’activitats. Enguany, sota el títol “Projectem nous horitzons: pobresa, salut i benestar” es treballaran dos dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per l’any 2030 de les Nacions Unides: la fi de la pobresa i la salut i el benestar.

Tallers, xerrades i sortides

Les Jornades que proposen activitats molt diverses adreçades a tota la comunitat educativa del centre, entre les quals hi ha xerrades sobre consum conscient, justícia juvenil, equitat menstrual, fotònica o salut mental; tallers d’educació sexual, suport vital bàsic, vida saludable o reciclatge d’aparells electrònics; i sortides al Banc dels Aliments, al teatre o a diferents empreses de la comarca. Bona part d’aquestes propostes compten amb la col·laboració de professionals externs que compartiran els seus coneixements i reflexions amb l’alumnat del centre.

Activitats solidàries

A més, durant les Jornades el propi alumnat ha organitzat dues activitats solidàries obertes a tota la ciutadania. D’una banda, una jornada de donació de sang, que es farà el dimecres 20 de març al vestíbul del centre, en horari de 9.30 a 13.30 i de 16 a 20 hores. De l’altra, un recapte d’aliments i productes d’higiene a benefici del Banc dels Aliments de Manresa, que es podran portar durant tota la setmana al mateix institut.

L’objectiu de les jornades és convertir l’institut Lacetània en un centre de divulgació de coneixement al voltant d’un tema central, facilitant que experts de diferents àmbits puguin compartir tot el que saben amb l’alumnat del centre i amb el conjunt de la ciutadania de Manresa. En la passada edició, les jornades es van dedicar a l’energia neta i assequible.