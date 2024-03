La Fira de l’Estudiant de Manresa es posa en marxa amb la previsió de rebre 4.000 alumnes

Prop de 4.000 alumnes de les comarques centrals, majoritàriament de quart d’ESO, visitaran aquesta setmana la Fira de l’Estudiant que s’ha posat en marxa aquest dimarts a Manresa.

La fira compleix la seva 32a edició, i el seu propòsit últim és orientar els joves sobre els estudis que poden seguir un cop acabin la secundària obligatòria. Hi ha qui ja ho té clar, i n’hi ha que no tant. Poden optar per fer batxillerat, un cicle formatiu o bé entrar al mercat de treball.

La Fira de l’Estudiant ha tornat enguany al Museu de l’Aigua i el Tèxtil. La darrera edició es va fer el Palau Firal, i durant la pandèmia es va dur a terme en línia.

Un gran aparador

Una vintena llarga de centres escolars de les comarques del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès, exposen les seves ofertes formatives.

Estudiants en una dels estands de la fira / MIREIA ARSO

A més a més, hi ha estands de les universitats de Manresa, la FUB-UManresa i la UPC, i altres com l’Escola Oficial d’Idiomes, i parades informatives sobre beques, cicles formatius, batxillerat i mobilitat internacional. On el primer de fira no han parat d’atendre joves són als espais d’atenció i orientació individual, que en tot moment han estat molt sol·licitades pels estudiants.

Visita sense inauguració oficial

No hi ha hagut inauguració oficial ni formal. Però sí la visita de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; la presidenta en funcions del Consell Comarcal del Bages, Sílvia Tardà; el president del Consell Comarcal del Solsonès, Benjamí Puig; i la directora dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya central, Gemma Boix.

Boix ha assegurat que es tracta d’una fira «del tot necessària que complementa la tasca d’orientació que ja es fa als centres educatius». En un espai com el del Museu de la Tècnica, «els estudiants ho tenen tot més acotat per buscar quina pot ser la seva trajectòria a l’ensenyament postobligatori». Boix ha destacat que per Educació, «la formació ha de continuar malgrat que s’acabi l’etapa obligatòria» a quart d’ESO.

Per la seva part Tardà ha explicat que la fira està molt enfocada pels alumnes que acaben ESO, «però també n’hi ha de cicles formatius i de batxillerat». Ha destacat que una de les novetats de la mostra d’enguany és que s’han creat quatre itineraris que inclouen totes les famílies professionals dels cicles formatius.

Finalment, Aloy ha remarcat que és una fira «útil i necessària» que mostra «l’enorme i interessant oferta» que ofereixen els centres educatius de les comarques centrals «perquè els joves continuïn formant-se». Ha destacat que «quatre mil alumnes en quatre dies vol dir que mil alumnes per dia vindran a Manresa, que exerceix la seva capitalitat i teixeix aliances amb consells comarcals i el departament d’Educació».

La Fira de l’Estudiant és organitzada per l’Ajuntament de Manresa; els consells comarcals del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès; el departament d’Educació de la Catalunya central i la Fundació Lacetània. Fins divendres és oberta cada matí de 9 a 2 del migdia, i també el dimecres i el divendres a la tarda, de 4 a 7. L’entrada és gratuïta i la fira és oberta a tothom.