Algues provoquen un nou episodi d’aigua amb gust terrós a Manresa, no és la sequera

No és la primera vegada que els ciutadans de Manresa es queixen del gust de l’aigua de l’aixeta. L’empresa responsable de la seva gestió, Aigües de Manresa, ha admès que s’estan vivint nous episodis en què té un gust més terrós del que és habitual. Ho atribueix als canvis de temperatura i, com a resultat d’això, a l’increment d’un compost orgànic innocu, la geosmina, que pot donar a l’aigua un gust i una olor a terra. La geosmina l’alliberen les algues que, amb l’increment de les temperatures, han fet una floració sobtada que n’ha multiplicat la presència.

Aigües de Manresa ha rebut aquest dies queixes de ciutadans que han notat que l’aigua de l’aixeta té un gust més terrós. Fonts de l’empresa municipal expliquen que s’està combatent, com ja fa habitualment quan es produeix un episodi d’aquests, afegint carbó actiu al procés de la planta potabilitzadora. Remarca que el resultat no és immediat i que tarda alguns dies a fer efecte.

Cal deixar clar que, si bé deixa mal gust a l’aigua i també es apreciable pel que fa a l’olor, sobretot quan l’aigua s’escalfa, que recorda la de la terra mullada, la geosmina no és perjudicial per a la salut i, per tant, la seva presència en més quantitat a l’aigua fa que aquesta sigui igualment potable i apta pel consum humà. Normalment, aquests episodis d’alteració del gust de l’aigua es produeixen a la primavera. A casa nostra passen tant a l’embassament de la Baells com al llac de l’Agulla.

