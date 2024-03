Manresa té els habitatges força més envellits que la mitjana de l’Estat

Dues dades. El 40% de les edificacions de Manresa amb més de 35 anys no han tingut cap intervenció de rehabilitació. I el parc edificat a la ciutat anterior a l’any 2000 és superior al 67% mentre que la mitjana estatal és del 54%.

Totes dues consten a l’Agenda Urbana 2030 de Manresa i van ser destacades pel president del grup de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, en el darrer ple municipal.

El document estratègic elaborat amb la voluntat que les polítiques municipals i els projectes locals que s’implantin a Manresa en els pròxims sis anys ho facin tenint en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU i els Objectius de l’Agenda Urbana estatal afirma que «el parc edificat de Manresa està envellit, amb un 40% d’habitatges amb més de 35 anys sense renovar o rehabilitar».

Explica que a la ciutat es dona «una concentració de població vulnerable en determinats barris i zones de la ciutat, propiciant ‘guetos’ i segregació socioespacial, els quals redueixen la igualtat d’oportunitats i minen el grau d’inclusió de la població».

Segregació

L’estructura urbana existent, així com els desequilibris del parc construït i dels serveis bàsics i equipaments, fomenten aquesta segregació socioespacial i la concentració de població vulnerable en determinades zones.

Altres aspectes que posa de manifest és que la xarxa actual d’equipaments i espais públics de cocreació cultural i artística és insuficient per a acollir a tots els col·lectius interessats i que cal garantir la qualitat i l’accessibilitat dels espais públics.

A més, dins la trama urbana hi ha relativament pocs espais verds i no estan repartits de forma equilibrada entre els barris (10,79% en el nucli urbà i 23,76% incloent-hi àrees urbanes perifèriques), la qual cosa incideix sobre la igualtat d’oportunitats per a col·lectius amb diversitat funcional i gent gran.

Així que caldria millorar la qualitat i la sostenibilitat dels edificis, ja que el parc edificat sense renovar és poc resilient i fa servir principalment climatització mecànica (i energia no renovable) per adaptar-se a situacions de calor extrema.

D’altra banda, com a ciutat compacta, té un elevat potencial per tenir una alta connectivitat i accessibilitat sostenible a serveis bàsics.

Subscriu-te per seguir llegint