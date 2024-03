Per què no se sap quants pisos ocupats hi ha a Manresa?

Hores d’ara no se sap de forma clara quants habitatges ocupats hi ha a Manresa. Jesús Alonso Sainz, regidor d’Habitatge, Centre Històric i Llicències, va explicar per què, en el plenari municipal, i què s’està fent per aconseguir-ho.

Alonso va atribuir el fet que l’Ajuntament no disposi d’un registre prou fiable d’habitatges ocupats a que «tenim una informació dispersa, que prové de nou fonts diferents, tant internes de l’Ajuntament com externes».

Hi ha dades provinents dels propietaris, el veïnatge, el padró municipal, els cossos policials i les seves actes, els Serveis Socials, els serveis de Territori i Urbanisme, el Servei de Mediació Enllaç, l’Agència Catalana de l’Habitatge i l’Institut Català del Sòl, entre d’altres.

L’origen tan divers és un problema perquè no permet que les dades tinguin prou coherència per tenir-les en compte. Moltes dades provenen d’incidències comunicades, però no hi ha certesa que contemplin els casos que corresponen a expedients ja tancats, així que «no hi ha manera de contemplar amb rigor moltes d’aquestes incidències».

A banda d’això, aquestes incidències capturades de nou fonts diferents «no són coincidents amb les del padró social que ens ve de l’acció de Serveis a les persones i drets a les persones del mateix Ajuntament, que provenen fonamentalment de les actes policials i que sí sembla que contemplin els expedients tancats».

Així que «no hi ha manera de casar totes aquestes fonts, aquests orígens diferents i el tractament de les dades que ens ha arribat».

La reacció municipal ha estat aprovar un Protocol d’Actuacions en el Parc d’Habitatges que, segons el regidor d’Habitatge, estableix «un procediment molt reglat mitjançant el qual intervindrem en cada pas de la generació de les informacions fidedignes i ens permetrà treballar per crear un autèntic registre».

Aquest registre «sí ens permetrà validar les xifres i donar-les per bones. Si ara passem a intervenir en les ocupacions sobre habitatges de grans tenidors, com ens permet la nova legislació de febrer de 2023, assolirem un rol actuant en substitució dels grans tenidors. Si a més, com es proposa en el protocol, també actuem assessorant i acompanyant els grans tenidors hi serem en totes les fases i en contacte amb tots els agents implicats. Per tant, serem al bell mig dels processos i podrem obtenir dades fiables». Pel que fa als petits tenidors, el protocol estableix mecanismes de protecció i d’assessorament legal.

Nou protocol

El Protocol d’Actuacions en el Parc d’Habitatges distingeix les ocupacions conflictives segons si la propietat és un gran o petit tenidor. Pels petits propietaris, a més d’assessorament, concentra l’acompanyament a l’Oficina Municipal d’Habitatge

En els casos de grans tenidors, l’Ajuntament té la potestat d’instar la propietat a complir amb les seves obligacions.

Si no ho fa pot iniciar el procediment de desnonament, fer efectiu el desallotjament de l’immoble ocupat, imposar sancions i, en els casos extrems, adquirir temporalment l’ús de l’habitatge per un termini de set anys. A més a més, en els casos de perill imminent, podrà ordenar el desallotjament cautelar immediat i ordenar les mesures de protecció que la propietat haurà de dur a terme.

Es considera un incompliment agreujat de la funció social si no s’inicien les accions de desallotjament requerides per l’administració competent, quan l’habitatge es trobi ocupat sense títol i quan aquesta situació hagi provocat una alteració de la convivència o posi en perill la seguretat o la integritat de l’immoble.