Manresa gaudeix les caramelles de l'Esplai Safa i de la parròquia de Viladordis

Mig centenar d'infants i de joves de l'Esplai Safa del barri de la Sagrada Família de Manresa, i el grup de la parròquia de Viladordis, han portat durant el cap de setmana i fins aquest Dilluns de Pasqua la tradició de les caramelles per diversos indrets de la capital del Bages.

També ho han fet les Caramelles del Pessebre Vivent del Pont Llarg, que avui han acostat la tradició pels camins i les cases de la zona del Poal, i que, per Pasqüetes, faran un acte de lluïment a la parròquia de la Mare de Déu de l’Esperança de la barriada Mion i a la plaça de la Democràcia, en el qual exhibiran el seu repertori.

Actuació de l'Esplai Safa a la parròquia de la Sagrada Família de Manresa / Arxiu particular

En el cas de l'Esplai Safa, com va anunciar aquest diari prèviament, dissabte i diumenge van voltar per carrers, centres sanitaris i residències de gent gran. Pel que fa al grup de caramelles de la parròquia de Viladordis, diumenge van voltar pels carrers del nucli i van acabar a la parròquia coincidint amb la sortida de la missa de Pasqua, mentre que aquest dilluns han portat cançons per cases disseminades de Viladordis.