Joies sobre rodes

Els clàssics, molt més que un mitjà de transport

La sensació de conduir un cotxe com els d’abans, el fet de veure circular un projecte personal o l’afició a la mecànica són algunes de les moltes raons per les quals els aficionats als vehicles clàssics tenen tant afecte als seus cotxes i motos. Tot i que és una afició que demanda molt temps i diners, pels amants del motor antic, tot l’esforç val sempre la pena.

El Clàssic Motor Club del Bages va estrenar al novembre una nova seu al polígon de Bufalvent de Manresa i just fa una setmana van celebrar el primer mercat de motos, cotxes i tota mena de productes relacionats amb l’univers del motor de més d’un quart de segle de vida. La convocatòria va ser tot un èxit, tant pel que fa a l’afluència de visitants com pel que fa a l’atracció de paradistes.

El secretari del club, Pep Claret, explicava que tot i ser un esdeveniment força gran, es va organitzar de forma «sorprenentment ràpida», ja que en molt poc temps es van omplir les trenta-dues places que hi havia per muntar una paradeta. Segons el secretari, el club compta amb 3.800 socis que estan distribuïts per tot el territori estatal.

Claret definia la fascinació pels cotxes i motos antics gairebé com un fenomen social digne d’estudi: «el que més atrau a la gent és la germanor que es respira en totes les concentracions i el fet que és una afició absolutament transversal en tots els estrats socials». Aquesta afirmació es va poder comprovar en el primer mercat del club bagenc, on es respirava un ambient molt afable i familiar i totes les converses que se sentien tenien alguna cosa a veure amb els vehicles.

Una de les característiques que més destaca Claret de l’univers dels cotxes clàssics en general i del Clàssic Club Motor particularment és que hi ha cabuda per a tothom. «Aquí no es fan distincions entre els populars com podrien ser el 600, o un 1430 de cotxes de luxe com un Ferrari antic».

En aquest esdeveniment, hi havia tota mena de productes a la venda més enllà dels vehicles en si, tot i que les parades que més destacaven eren les de recanvis i peces concretes de vehicles antics. Claudi Roca venia motos i recanvis de motos, explicava que el mercat li va servir sobretot per donar-se a conèixer i fer contactes dins el sector de la mecànica antiga. Per ell «és important que es facin aquest tipus de mercats perquè es fomenta el clàssic i la gent pot veure tot el sector».

Una altra parada de peces de cotxes antics era regentada per Jaume Jubert, que es mostrava més que satisfet amb la convocatòria de l’acte. Jubert va ser de fet un dels primers membres del Clàssic Motor Bages, hi va entrar només fundar-se, ja que des de sempre li havien agradat els cotxes antics. «Jo quan tenia divuit anys vaig començar l’ofici de planxista i em vaig especialitzar en els cotxes que en aquell moment eren clàssics perquè em cridaven molt l’atenció». Tanmateix, Jubert mostrava preocupació pel relleu generacional de l’afició que ha ocupat bona part del seu temps lliure i de treball al llarg de la seva vida, creu que falten joves.

Una preferència dels grans

La continuïtat de la fascinació pels vehicles de més de vint-i-cinc anys és un tema que provoca controvèrsies dins el mateix sector. Tot i que bona part de les persones que van acudir al mercat eren homes de més de seixanta anys, hi ha qui defensa que es tracta d’un sector que s’esta revitalitzant, com Emilio González, un aficionat als cotxes clàssics.

Per González, el relleu està garantit i ho exemplifica amb un cas familiar: «el meu nebot té ara divuit anys i té molt clar que el primer cotxe que es vol comprar quan es tregui el carnet de conduir tindrà més anys que ell». Creu que és un tema que també té a veure amb «els valors que s’ensenyen a casa».

En el seu cas, la fal·lera pels cotxes antics li va venir de ben petit, des de sempre li havien agradat, igual que al pare, i per això va decidir estudiar per a ser mecànic. Ara diu molt orgullós que el seu Fiat 600 és una obra mestra familiar. Va aconseguir el vehicle i ell va fer tots els arranjaments de mecànica i el seu germà es va cuidar de fer el disseny exterior. Per ell, és «una joia familiar».

Pel que fa a la conservació d’aquesta afició en el temps, Cels Grau, que tenia una parada de motos i recanvis, no té tan bones perspectives de futur com Emilio González. «Jo veig que està baixant molt entre el jovent, tinc dues filles i dos gendres i a cap dels quatre els fa cap gràcia el tema de les motos ni dels cotxes». Ell té una col·lecció de més de quaranta motos de més de trenta anys i ha estat una de les seves aficions més importants de la vida. A la seva parada s’hi venien exclusivament motos i recanvis de la marca Ossa.

Grau va fer una molt bona valoració final de la fira: «he venut dues motos i amb això ja em puc donar per satisfet, una Enduro Amèrica i una altra de carretera, per 6.000 euros cadascuna».

Estimar els vehicles

Mari Carmen Lanzo és una de les poquíssimes dones que estava dissabte darrera un taulell al primer mercat del club del motor clàssic del Bages. Explicava que ella es va introduir de ple en aquest univers gràcies al seu marit, que un bon dia va decidir que volia restaurar l’antiga moto del seu avi. «D’això ja fa més de vint-i-cinc anys i des de llavors, tenim la casa sempre plena de trastos», bromejava.

Després d’aquest primer i ambiciós projecte de la moto de l’avi, en van venir molts que Lanzo recorda molt bé pel lligam familiar, com la vegada que van arreglar una moto quan el seu primer fill es va treure el carnet.

Això sí, el projecte que més recorda és el primer. «Mentre el meu marit i jo siguem vius aquella moto no es vendrà per tota la feinada, l’amor i la dedicació que hi ha al darrera». Tant ella com el marit pensen que s’hauria de fer alguna cosa per atraure més públic jove.

Respecte a aquesta atracció de nous aficionats, Jaume Jubert pensa que l’administració pública posa les coses «cada vegada més fàcils» per tenir un cotxe clàssic, troba que el problema és que «la gent ja no gaudeix tant de conduir com fa uns anys». «Els motors dels cotxes actuals s’encenen i s’apaguen amb un botó, en canvi, quan vols fer uns quilòmetres amb segons quin clàssic has de passar-te dues o tres hores revisant al garatge revisant que tot estigui al seu lloc».

Les xarxes impulsen

El secretari del club organitzador de l’acte, Pep Claret, feia saber que hi ha molts aficionats que busquen els recanvis i les peces que necessiten a través d’internet. Personalment, considera que aquesta és una pràctica «molt interessant» que no és incompatible amb mercats i esdeveniments presencials. «Les peces de cotxes més populars com el 600 les pots trobar fàcilment per internet, però hi ha coses que són tan exclusives i rares que és molt més fàcil donar amb elles remenant ferros en mercats», detallava.

De fet, creu que el fet que es venguin peces a través de les xarxes fa que l’afició pels vehicles clàssics sigui «més accessible», i, per tant, pugui atraure més gent jove. Creu que part de l’encant de l’acte és «conèixer persones amb la mateixa passió pels motors clàssics».

Damià Albert va venir des de Sant Climent del Llobregat per acudir al mercat. Tot i que ell no té cap vehicle clàssic, es força aficionat a col·leccionar miniatures de cotxes emblemàtics de la seva joventut. Ara per ara en té unes 200, un elenc que pretén ampliar. En el seu cas l’afició li ve del seu germà, que era mecànic i sempre anava amb un 2 cavalls.

Moltes de les seves figuretes les ha aconseguit a través de les xarxes i d’intercanvis amb particulars, però la primera de la col·lecció va ser un Mercedes 280 que li van regalar el Nadal quan va fer 9 anys.

«Em vull morir amb aquest cotxe»

Els sentiments que un aficionat als motors clàssics pot arribar a desenvolupar pel seu cotxe o la seva moto són tals, que en moltes ocasions es veuen obligats a refusar ofertes econòmiques molt sucoses, tot per les hores i els records que tenen relacionats amb el vehicle en qüestió.

En el cas de Ruben Tomàs no es planteja vendre el seu Mercedes Clase S del 1979, que té des de fa cinc anys. «Em vull morir amb aquest cotxe perquè em dona unes sensacions a l’hora de conduir que no he sabut trobar en cap altre vehicle».

Tomàs va fer la setmana passada el viatge des d’Andorra la Vella fins a Manresa per anar al mercat de clàssics i va sortir-ne amb molt bon gust de boca. «Venir fins aquí m’ha servit sobretot per conèixer gent que em podria ajudar en cas que necessiti un recanvi, he vist cotxes molt ben partits i un ambient molt festiu». Recorda que ja havia estat en esdeveniments organitzats pel club bagenc i considera que «són gent molt competent que saben el que es fan i quan vaig anar a una trobada a Berga fa un temps ja em va semblar un acte força consistent».