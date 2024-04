L’Ajuntament de Manresa arrossega una morositat que s’acosta als 11 milions d'euros

Les provisions per insolvències -els diners que una administració pública ha de preveure per fer front a la morositat- se situen a l’Ajuntament de Manresa al voltant dels 11 milions d’euros des de fa 4 anys.

La darrera xifra, corresponent a l’any 2023, és de 10.879.841 euros, 87.616 euros més que els 10.782.225 euros de l’any 2022.

No és un rècord, però, perquè l’any 2021 va tocar sostre amb 11,4 milions d’euros.

Va arribar a aquesta xifra després d’una dècada d’escalada, com es pot observar en la gràfica que il·lustra aquesta informació.

L'evolució des de l'any 2010 / AJM

Els diners que per normativa s’han de preveure per cobrir una possible morositat per l’antiguitat que tenen ja es van acostar als 11 milions l’any 2020.

L’alcalde Marc Aloy va explicar en la compareixença pública sobre el darrer tancament de caixa de les finances municipals que «la manera d’explicar les insolvències pot ser dient que és una xifra molt alta o que en el darrer any es va incorporar molt poca morositat, només cent mil euros més».

L’alcalde va demanar que es tingués en compte que «arrosseguem unes insolvències històriques fruit de moments de crisi i pandèmia. Enguany, en canvi, l’increment és, segurament, el menor dels darrers anys».

Per la seva part, la Tresorera de l’Ajuntament de Manresa, Manuela Hervás, va demanar que a l’hora de valorar les provisions per insolvències de gairebé 11 milions d’euros es tingui en compte un context més ampli.

Manuela Hervás va explicar que si, per exemple, els impostos pugen un 2,5% cada any la previsió d’insolvències per mantenir-se igual hauria de pujar també un 2,5% cada any. Si no incrementa aquest 2,5% no augmenta al mateix nivell.

Importància «relativa»

Va afirmar que és necessari tenir en consideració que es tracta d’un indicador d’una importància «relativa», ja que la provisió no reflexa d’una forma directa el percentatge de recaptació. «Hi ha dos factors: el percentatge de recaptació i la rapidesa amb la qual es cobra, perquè a més lentitud més provisió i a més rapidesa menys provisió», va dir.

Així que s’han d’analitzar aquestes dues qüestions en conjunt. «Si arrossegues deutes per cobrar, això fa augmentar la provisió i no vol dir que hagi baixat la ràtio de recaptació», va afirmar.

De fet, el govern municipal va mostrar la seva satisfacció amb el percentatge de recaptació dels tributs municipals. A 93 de cada cent manresans no cal empaitar-los perquè paguin els tributs municipals. Quan l’Ajuntament ho comunica compleixen amb les seves obligacions tributàries.

Segons Aloy, es tracta «d’un percentatge altíssim de recaptació voluntària i dins el període establert per al pagament d’impostos. El 92,6% paguen dins el període voluntari i hi ha un 7,3% que queda fora d’aquest pagament voluntari i cal anar a executiva». Es refereix a les actuacions per instar el pagament i els requeriments legals per aconseguir-ho.

Una part dels ingressos provenen d’altres administracions i no depenen de la gestió municipal.

Els que sí en depenen són els 61,3 milions d’euros provinents de tributs com l’IBI, l’impost de Vehicles i la plusvàlua, entre d’altres, i el percentatge de recaptació voluntària va ser el 2023 del 92,6% i el del 2022, va ser del 91,4%.

