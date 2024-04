El cicle Pessics de Saviesa de Manresa proposa repensar el benestar

Filosofia, ètica i psicologia per repensar el benestar. És la proposta del cicle Pessics de Saviesa que es durà a terme aquest abril al Casino de Manresa. Hi participaran l’expert en ètica aplicada Joan Canimas Brugué; la doctora en filosofia Sira Abenoza González; la psicòloga especialitzada en violència sexual Alba Alfageme Casanova; el filòsof Enric Carbó Sanchís i el catedràtic de filosofia, Francesc Torralba.

La primera conferència tindrà lloc el dijous 11 d’abril, amb el títol L’ètica aplicada: possibilitats, dificultats i perills, a càrrec de Joan Canimas, professor de la Universitat de Girona, que parlarà de bioètica i d’ètica aplicada en les professions sociosanitàries i psicosocioeducatives, així com les possibilitats, dificultats i perills d’aquesta disciplina en uns serveis dels quals tothom n’és usuari.

La segona xerrada se celebrarà el 18 d’abril, amb el títol De l’autonomia a la interdependència. De la supervivència al benestar, a càrrec de Sira Abenoza, professora del departament de Societat, Política i Sostenibilitat d'ESADE, investigadora de l'Institut d'Innovació Social i directora del Programa Vicens Vives. Després de repassar algunes de les idees més prominents de la història de la filosofia i la literatura, la ponent proposarà una nova manera d’entendre el benestar incorporant idees provinents del feminisme i el comunitarisme.

Dimecres, 24 d’abril, serà el torn d’Alba Alfageme, psicòloga especialitzada en violència sexual i processos de victimització. Alfageme té una àmplia experiència en projectes de cooperació internacionals, en polítiques de seguretat amb perspectiva de gènere, així com en polítiques de gènere i contra la violència masclista. Serà entrevistada per Judit Martí, responsable de comunicació d’Althaia.

Pessics de Saviesa continuarà el dijous 25 d’abril, amb la conferència Assessorament filosòfic i benestar humà, a càrrec del filòsof i professor d’ensenyament a secundària Enric Carbó, que parlarà de com s’utilitza professionalment les eines de la filosofia per ajudar a donar resposta als conflictes no patològics i reptes existencials de les persones.

L’última conferència tindrà lloc el 2 de maig i portarà per títol La cura del món, dels altres i d’un mateix, a càrrec del doctor en filosofia, teologia, pedagogia i història de l’art, Francesc Torralba. Reflexionarà sobre l’ètica de la cura.

Tots els actes començaran a les 7 de la tarda i es podran seguir en directe al canal Youtube de Manresa Cultura o visionar-los posteriorment al web Manresa Ciutat Àgora.

Pessics de Saviesa és un programa que organitza el Centre Cultural el Casino de l'Ajuntament de Manresa i el Grup de professors de Filosofia de la Catalunya Central. També incorpora el cicle d'entrevistes Pessics de Vida, una iniciativa de la Delegació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Centre Cultural el Casino de l'Ajuntament de Manresa.