L’acusat de cremar amb gasolina un matrimoni veí a Manresa el 2022 admet haver provocat l'incendi

L'acusat de cremar amb gasolina una parella de veïns a Manresa l'abril del 2022 ha admès que va provocar l'incendi però ha dit que va presentar-se a casa del matrimoni amb un bidó de benzina només per intimidar-los. Ha afirmat que les desavinences amb la parella, especialment amb l'home, feia temps que existien i que se sentia "amenaçat" per aquesta persona perquè tenia una actitud "autoritària". Per la seva banda, la dona considerada cooperadora, ha negat els fets i ha explicat que va anar a l'edifici per mediar i "evitar que hi hagués problemes entre ells". Ho han indicat en la segona sessió del judici a l'Audiència de Barcelona. Fiscalia i acusació particular demanen 32 anys de presó per a l'home, i 19 per a la dona que el va ajudar.

Els fets van tenir lloc l'11 d'abril del 2022, al carrer de Sant Bartomeu de la capital del Bages, després d'una discussió entre les dues parts el dia abans. En la seva declaració, les víctimes van explicar que feia temps que l’acusat pretenia obtenir algun rendiment del pis on vivien i que havia estat ocupat il·legalment. Van indicar que havia increpat, insultat i amenaçat més d’una vegada l’home i que la tarda abans dels fets tots dos van mantenir una lleu baralla en una plaça propera a l’edifici on tots vivien.

En una compareixença contradictòria i confusa, l’acusat ha reconegut haver causat l’incendi però ha demanat que “s’entengui perquè va actuar d’aquella forma”. L’home s’ha mostrat molt afectat emocionalment i ha hagut d’interrompre el seu discurs en nombroses ocasions.

Ha relatat que el dia del succés va acudir al domicili de les víctimes amb un encenedor a la mà esquerra i un bidó de cinc litres de benzina a la mà dreta. Ha matisat que el recipient només contenia mig litre d’aquesta substància diluïda en aigua. En aquest sentit, ha insistit que la seva voluntat era purament "intimidatòria" i ha negat haver llençat l’accelerant sobre les víctimes expressament.

Ha defensat que el seu veí va amenaçar-lo amb un ganivet per fer-li mal i va empentar-lo fent-lo caure a terra. En aquest moment, ha apuntat, va ser quan va bolcar-se el bidó al terra del replà i en veure's acorralat va decidir prendre l’encenedor. Ha afegit que era conscient que aquesta decisió desencadenaria el foc perquè tenia la mà impregnada de benzina. Així, ha negat de forma reiterada haver ruixat la parella amb la substància. Amb tot, no s’ha referit al motiu pel qual el bidó no duia el tap posat.

El jove ha justificat el seu comportament afirmant que “tenia por” de la víctima perquè des del seu punt de vista l’home era “autoritari” i l’havia amenaçat amb intercedir per fer-lo fora de l’Estat. A més ha apuntat que l'hauria intimidat en diverses ocasions i que, fins hi tot, li hauria posat el seu "aparell genital a la boca". En aquest sentit, ha explicat que les desavinences entre ells venien de lluny i que el dia abans ja havien mantingut una baralla que va dur-lo a personar-se davant la comissaria dels Mossos d’Esquadra. Amb tot, ha explicat que no va presentar cap denuncia perquè no va saber-se explicar i perquè es trobava molt nerviós.

La còmplice diu que volia mediar entre l’acusat i les víctimes

Per la seva banda, la dona que es considera cooperadora dels delictes, ha defensat la seva innocència. Ha reconegut que va anar a casa de les dues víctimes per intentar mediar entre l’agressor i el matrimoni perquè considera l’acusat com un fill. Alhora, ha indicat que la seva intenció era “evitar que hi hagués problemes entre ells”.

Respecte la seva participació en els fets, ha negat haver forçat la porta i ha dit que va trobar-la oberta. Ha afegit que l’home de la parella va empentar-la i va utilitzar un ganivet per intimidar-la. Tampoc ha deixat clar si va veure l’acusat el dia abans amb un bidó de benzina o no, ja que també s’ha contradit en molts moments.

En la sessió d’avui també s’ha llegit la declaració d’un veí que no ha comparegut en el judici però que havia testificat davant la policia. D'acord amb la versió d'aquest testimoni, la dona va picar el timbre de casa de les víctimes i va fer veure que estava sola perquè li obrissin la porta. Així, "a través de l’engany” va convèncer el matrimoni perquè sortissin al replà i el principal acusat pogués provocar l’incendi.

Disputes prèvies

Diversos Mossos d’Esquadra que han comparegut aquest dijous han confirmat que el dia abans dels fets l’acusat va acudir a la comissaria de Manresa “ansiós i molt alterat” explicant que una altra persona l’havia agredit. Han fet referència a la “barrera idiomàtica” i han dit que van oferir-li denunciar el succés i que ell no va voler. A més, han explicat que van trucar una ambulància perquè van considerar que patia alguna mena de trastorn.

Paral·lelament, altres agents han indicat que abans de l’incendi van acudir dues vegades més al domicili de les víctimes perquè van rebre dos requeriments per part de la dona. En el primer va alertant-los que el seu marit havia discutit amb una persona i en el segon, en què també estava present l’home, la senyora va explicar a la policia que un altre veí els havia amenaçat de cremar casa seva. Tot i que els Mossos van recomanar-los interposar una denuncia, van dir que ho pensarien.

Confirmen l’ús de benzina

Les declaracions dels agents dels Mossos que van participar en la inspecció ocular del lloc dels fets han constatat que el replà presentava signes d’un foc “localitzat” amb afectacions visibles sobre els sòcols, marcs de les portes i el sostre. Alhora, els agents han apuntat que van recollir diverses mostres, entre les quals una d’un líquid que hi havia al terra de l’espai i que desprenia un “fort olor químic”. En aquest sentit, han conclòs que l’incendi hauria tingut un sol focus, hauria estat provocat i seria “compatible amb un accelerant de la combustió”.

A banda, els policies que van atendre l’acusat, que va aparèixer en un altre punt amb signes visibles de cremades, han dit que la roba que duia estava parcialment calcinada. Han afirmat que “els primers indicis de l’autoria dels fets” van aparèixer quan paral·lelament als avisos d’incendi es va localitzar aquest home que va requerir atenció hospitalària.

Els agents han dit que els anàlisis pericials posteriors, tant de mostres d’objectes recollits en el lloc dels fets, com una ampolla, part d’una esponja o plàstics, així com d'algunes de les peces de roba que duia l’acusat, van donar positiu en benzina.

Sense problemes psiquiàtrics previs

Per la seva banda, els forenses que han intervingut en el judici, han negat que l’acusat presentes afeccions psiquiàtriques anteriors a l’episodi, tot i que l’home ha estat ingressat al mòdul psiquiàtric de Brians catorze dies. Han vinculat el seu estat nerviós amb la pressió que pateix per l’ingrés a presó i pel procés judicial. “Si ell hagués presentat un trastorn de personalitat o un estat psicopàtic diferent a la situació en què es troba el centre penitenciari ens ho hagués expressat amb un informe”, han indicat.

La fiscalia considera que aquests fets són constitutius de dos delictes d'assassinat en grau de temptativa i d'un delicte d'incendi amb risc per a la vida i la integritat física de les persones. Per a l'home, a qui atribueix l'autoria dels fets, demana 32 anys de presó, i per a la processada, que respon com a cooperadora dels delictes, demana una pena de 19 anys de presó. En els dos casos, estableix la prohibició d'acostar-se i comunicar-se amb les víctimes, una indemnització d’almenys 66.510 euros pels danys causats i l'expulsió del país una vegada obtinguin la llibertat condicional, atès que no tenien el permís de residència a Espanya. A més, tant la fiscalia com la defensa, han demanat una pròrroga de dos anys més de la presó provisional sense fiança per a l'acusat, en considerar que hi ha risc de fuga.