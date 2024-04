Tall de trànsit al carrer dels Tres Roures, aquest divendres

Aquest divendres 5 d'abril, de les 9 a les 13 h, hi haurà talls de trànsit al carrer dels Tres Roures de Manresa amb motiu de la implantació d’una grua per material per a unes obres al número 4 de la via.

En l’horari esmentat, es tallarà el trànsit de vehicles del carrer dels Tres Roures des del carrer Martí Julià, i s'habilitarà l'accés i sortida de vehicles de veïns dels carrers Tres Roures, Comtessa Ermessenda i Navarra des de la plaça Catalunya.