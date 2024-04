L'Oficina d’Atenció Ciutadana a la Catalunya central s’obrirà al públic a finals de mes

L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) a la Catalunya central, ubicada a l'antiga fàbrica de l'Aranya de Manresa, obrirà portes el pròxim 29 d'abril. Així ho ha anunciat la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, que aquest divendres al matí ha visitat les instal·lacions. El nou espai centralitzarà el servei de les diferents oficines que la Generalitat té desplegades a la capital del Bages, hi treballaran 15 persones i estarà obert de dilluns a divendres des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda.

L'OAC, que se situa al segon pis de l'antiga fàbrica de l'Aranya, arriba amb retard, tenint en compte que havia d'obrir portes el segon trimestre del 2022. Els canvis en el departament al capdavant d'aquesta actuació i el fet que la primera licitació quedés deserta van allargar tot el procés i els terminis previstos. Seran unes dependències temporals fins que obri la nova seu de la Generalitat a l’edifici entre la Baixada de la Seu, el carrer de Galceran Andreu i el de la Codinella.

La vicepresidenta ha posat en relleu que es tracta d'una oficina pionera, que ja existeix en altres demarcacions com Girona, que pretén "centralitzar el servei de diferents oficines que la Generalitat té al territori, com ara el Departament d'Empresa o el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), en un únic espai". En aquest sentit, ha subratllat que la seva obertura suposa "un canvi radical" perquè "permet acostar l'administració a la ciutadania, facilitar les tramitacions i reduir la bretxa digital".

En la mateixa línia, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, també s'ha referit a la voluntat d'oferir una atenció més pròxima als ciutadans "en un espai patrimonial de l'Ajuntament que podrà acollir aquestes oficines fins que no hi hagi la nova seu de la Generalitat". El batlle ha subratllat el fet que l'OAC s'ubiqui al barri de les Escodines com una oportunitat per donar més vida en una zona on també hi han establertes les oficines d'Aigües Manresa.

Finalment, la delegada del Govern, Montse Barniol, ha afirmat que les obres de la nova seu de la Generalitat a Manresa avancen amb els terminis previstos d'enllestir-les en un horitzó de dos anys i mig a tres anys. D'aquesta forma, ha destacat l'entesa entre l'Ajuntament i la Generalitat per cedir aquest "espai emblemàtic" mentre es construeixi la nova delegació.