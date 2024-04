Marc Orriols Gol ocuparà el càrrec d'Assessor per la Llengua Catalana a l'Ajuntament de Manresa

Marc Orriols Gol (Manresa, 1993) ocuparà el càrrec d’Assessor per la Llengua Catalana a l’Ajuntament de Manresa, una figura de nova creació acordada en el pacte de govern i contemplada en el Pla d’Actuació Municipal per al present mandat 2023-2027 que neix amb l’objectiu de promoure l’ús social del català i de fomentar el coneixement i l’aprenentatge de la llengua. El nomenament d’Orriols , que dependrà de la Regidoria de Cultura i Llengua, es farà efectiu aquest mes d’abril.

Graduat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra, Orriols és soci treballador de la consultora en cultura transformadora Cultura del Bé Comú, des d’on ha desenvolupat projectes vinculats al teixit cultural i associatiu de la ciutat, com la gerència de l’entitat cultural i social Els Carlins, la producció i administració del Festival Artístic del Barri Antic (FABA), la codirecció de Record Documentals o l’assessorament en subvencions públiques dirigides a entitats culturals sense ànim de lucre, entre altres. També ha estat tècnic de gestió de la Regidoria del Centre Històric de l’Ajuntament de Manresa, en el marc d’un programa anual.

Tal com es va aprovar en el Ple del passat juliol, Orriols tindrà l’encàrrec d’impulsar mesures transversals a tots els departaments de l’Ajuntament de Manresa per fomentar l’ús del català a la ciutat; d’organitzar activitats per potenciar l’ús del català; d’incentivar que la ciutadania participi en les activitats culturals de foment i ús del català; de crear consciència lingüística de la llengua, d’establir una línia d’assessorament i de cooperació amb les entitats que fomentin l’ús del català i de realitzar un marc de coordinació de cursos de català organitzats per associacions, administracions públiques i sindicats.