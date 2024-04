Un grup de quinze joves agredeixen una menor per robar-li el mòbil a Manresa

Una menor ha denunciat haver patit una agressió a la plaça Sant Jordi de Manresa per part d'una quinzena de joves que li intentaven robar el mòbil. Els Mossos d'Esquadra han confirmat a Regió7 que el grup de nois, també menors d'edat, van acorralar-la i la van colpejar per intentar prendre-li l'aparell, que finalment no van poder robar perquè va intervenir el pare de la jove, que es trobava al lloc dels fets. La policia ja ha detingut dos menors que presumptament van participar en l'agressió i busquen la resta d'implicats.

Els fets van tenir lloc aquest dimecres a les 7 de la tarda, a la plaça de Sant Jordi, quan la menor estava passejant amb un amic seu i va topar amb un grup de joves que la van començar a intimidar. Segons relata en la denúncia presentada als Mossos, els nois li van barrar el pas i la van arribar a colpejar per prendre-li el telèfon que duia a la mà, però no ho van aconseguir perquè el seu pare, que es trobava a la vora, va enfrontar-se amb ells per aturar-los i, en conseqüència, també va resultar ferit.

Quan els Mossos van arribar a la zona després de rebre l'avís, el grup de menors ja havia fugit i es van trobar la víctima, que presentava símptomes d'un atac d'angoixa, segons asseguren els testimonis que van presenciar l'incident a aquest diari. Després de rebre una valoració mèdica per les lesions lleus que presentava, va anar a presentar una denúncia a la comissaria de Manresa, aportant l'informe mèdic.

Després de diverses gestions, els Mossos d'Esquadra han detingut dos dels presumptes autors de l'agressió i busquen la resta que van fugir del lloc dels fets. Es tracta d'un grup format per una quinzena de joves. Se'ls acusa d'una temptativa de robatori amb violència. Als dos detinguts se'ls ha deixat en llibertat a l'espera que siguin citats per la Fiscalia de Menors.

Subscriu-te per seguir llegint