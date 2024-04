Mor als 97 anys Paqui Valls, propietària de la desapareguda Joguines Valls de Manresa

Francesca Valls, coneguda com la Paqui de Joguines Valls de Manresa, ha mort aquest diumenge als 97 anys. Valls va passar prop de vuitanta anys darrere el taulell de l'històric establiment situat al barri vell de la ciutat, al carrer Urgell, que l'any 2020 va abaixar la persiana després de 124 anys en funcionament.

En un reportatge que aquest diari va publicar just abans que tanqués la botiga, Valls, que amb 92 anys encara traginava per la botiga i el magatzem, explicava que «la gent desitja jubilar-se als 65 anys, i a mi em sap greu, tot i tenir-ne 92. Però he aguantat tants anys, malgrat dir des dels 65 anys que tancaré, perquè m'agrada l'ambient de la botiga i la relació que s'estableix amb els clients», explicava.

La sala de vetlla per a la difunta s'obre aquest diumenge al Nou Tanatori Manresa, a Mémora, a partir de les 4 de la tarda. La cerimònia de comiat es farà aquest dilluns, 8 d'abril, a 2/4 d'11 del matí a Memóra.