Els experts avisen que la sequera complicarà la vida als al·lèrgics

La sequera complicarà encara més la vida a les persones que pateixen algun tipus d’al·lèrgia respiratòria causada per plantes i arbres. Com totes les primaveres, ara és l’època que hi ha més diversitat de plantes que fan flors per reproduir-se. És el temps de la pol·linització.

A Manresa en concret, en aquests moments hi ha molt pol·len de plàtan a l’ambient. Una mala notícia per qui té al·lèrgia als plataners del Passeig. La bona notícia és que la pol·linització acabarà aviat, tot i que llavors començarà amb força la d’espècies com la parietària, les gramínies i l’olivera, que també causen moltes al·lèrgies. Igual que les espores del fong de l’alternària. A Manresa la seva concentració és especialment alta aquests dies.

Són dades de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC). Amb seu a la Universitat Autònoma de Barcelona, analitza i identifica pòl·lens i espores que hi ha a l’ambient i que el vent porta amunt i avall. Té nou estacions captadores de pol·len repartides per tot Catalunya. Una d’aquestes és a Manresa, a la Casa de la Culla. Les altres són a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Bellaterra, Roquetes, Vielha i a les Planes de Son, al Pallars Sobirà.

Dades setmanals

Tots els dilluns, l’aparell que ha captat el pol·len i les espores que hi ha a l’aire s’envia a la Universitat Autònoma de Barcelona, on s’analitzen, s’identifiquen i es comptabilitzen a través del microscopi cadascuna de les partícules emmagatzemades. Les dades que s’extreuen es poden consultar a la web de la xarxa. També ho fan els professionals sanitaris per guiar-se a l’hora d’atendre i, sobretot, donar pautes de prevenció els seus pacients.

La investigadora i professora de Botànica de la UAB, Jordina Belmonte, és la responsable de la XAC. Explica que d’acord amb les dades recollides per l’estació que la xarxa té a la casa de La Culla, entre el 1996 i el 2023 hi ha hagut un augment significatiu de pol·len d’arbres, bàsicament plàtan i oliveres. «No és una bona notícia» per les persones al·lèrgiques, ha explicat a Regió7. En canvi, per la banda d’herbes, hi ha menys parietàries, blets o artemísia. Tot i que en menor mesura, també hi ha menys gramínies.

Segons Belmonte, aquestes dades poden ajudar a «donar pistes pel futur» com per exemple que no es plantin més plataners a la ciutat o que arbres com l’olivera no es facin servir per ornament a parcs i jardins ni tampoc en jardins particulars. Al conjunt de Catalunya «el pol·len dels arbres augmenta en general, i en herbes la tendència va la baixa. Però hem de deixar passar temps i continuar recollint dades per saber-ne més».

La sequera, però, farà que aquesta època de l’any, ja generalment complicada per les persones al·lèrgiques, ho pugui ser encara més. D’entrada perquè si no plou l’ambient no es neteja i es generen grans concentracions de tot tipus de pol·len a l’aire. Quan plou tot s’arrossega cap el terra. La pluja dels darrers dies ha donat una petita treva, doncs. Per contra, però, aquesta mateixa aigua que va a parar al terra és la que més ajuda a fer créixer plantes herbàcies com les gramínies o les parietàries, a punts d’explosionar per fer la pol·linització i que també causen al·lèrgies.

Sí que s’ha detectat un cert desordre en el comportament de les plantes que podria anar lligat no tan sols a la sequera sinó també al canvi climàtic. Per exemple el pol·len de la freixa, arbre emparentat amb l’olivera, encara és present ara, fet que no és habitual i podria causa al·lèrgia a persones que en tenen a l’olivera, que en canvi ha de venir més endavant. «Unes plantes comencen abans i altres més tard», diu Belmonte. És el que es podria qualificar com un desordre climàtic.