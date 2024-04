Althaia de Manresa introdueix teràpies avançades per lluitar contra el Parkinson

La neuròloga d’Althaia Anna Mas, i el metge de família de l’EAP Sant Fruitós-Navacles, Jordi Mota, asseguren que a part dels tractaments farmacològics, també hi ha una part més comunitària que és molt important per als pacients amb Parkinson i les seves famílies. I aquí hi juga un rol important la infermera gestora de casos de malalties neurològiques de la Fundació Althaia Manuela Ramos. Acompanya el pacient i la família, tant des del punt de vista assistencial com de gestió de recursos dins l’hospital, i fa d’enllaç amb Neurologia. «Quan hi ha situacions de dubtes o urgències, contacten amb mi», explica. Una de les seves principals funcions, continua dient, és l’educació perquè entenguin «ben bé què és, en aquest cas, el Parkinson, amb quin objectiu i finalitat es fan els tractaments, o quina evolució pot tenir la malaltia». És important que hi hagi una adherència al tractament També hi ha un component d’acompanyament emocional perquè «no es trobin desemparats. És un diagnòstic colpidor».

En aquest sentit l’especialista en neurologia Anna Mas rebla que «és important com el pacient encara la malaltia, com es fa responsable de la seva salut amb temes com la dieta, l’exercici o les múltiples activitats que es poden fer no per patir una malaltia com el Parkinson, sinó per tenir un bon envelliment». Es tracta d’adaptar-se als canvis de la vida, ja siguin econòmics, familiars o de salut. Aquí hi ha molt camp a treballar».