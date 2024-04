Arriben els contenidors tancats per fer el canvi de model de recollida a Manresa

A preguntes del grup municipal de Fem Manresa, el regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet, va explicar durant el darrer ple que aquesta setmana comencen a arribar els contenidors que permetran aplicar el canvi de model de recollida de la ciutat que passa per la necessitat que els usuaris tinguin una targeta per poder obrir els d’envasos, orgànica i rebuig.

Huguet va explicar que «el procés va més lent del que voldríem» i que encara «estem concretant les dates» per aplicar els canvis que afectaran a les llars.

El regidor va afirmar que no es poden canviar els contenidors sense abans haver tingut temps d’informar la ciutadania i encara «hem de fer una feina grossa», així que a hores d'ara no es disposa de la informació de quan i per quin barri començarà la implantació.

Huguet va assegurar que «ens hauria agradat que els contenidors arribessin molt abans, però estan arribant ara».

El regidor de Fem Manresa Jordi Trapé va exposar que se’ls havia comunicat que el 8 d’abril s’iniciaria la implantació dels contenidors tancats, després la data es va moure a 25 d’abril i «l’última comunicació que nosaltres tenim constància és que es farà després de les eleccions al Parlament» del 12 de maig.

Davant d’això volien saber si la demora tenia alguna conseqüència amb les subvencions atorgades i si responia a una lògica «electoral».

Cal recordar que la implantació del nou model a Manresa de contenidors tancats d’envasos, orgànica i fracció resta havia de ser una realitat a finals del 2022 i principis del 2023.

Es tracta d’un canvi gradual que afectarà a tota la ciutadania. Tal com va dir el regidor que ha tibat del carro del nou sistema, Pol Huguet, això suposa que «anem a canviar la vida de 78.000 persones». Fins ara reciclar ha estat totalment voluntari. Qui vol llançar els residus selectivament ho fa i si no vol no ho fa.

Quan s’implanti el nou sistema caldrà que les 78.000 persones de Manresa es posin a reciclar, perquè si no ho fan les deixalles quedaran escampades per terra.

El sistema de contenidors intel·ligents es basa en el seu tancament electrònic. De les cinc fraccions (orgànica, envasos, paper, vidre i rebuig), només els contenidors de vidre i paper continuaran oberts com fins ara.

Es buidaran de dia

Els contenidors d’envasos, orgànica i rebuig estaran tancats i només es podran obrir amb les targetes que proporcionarà l’Ajuntament. D’aquests tres, els contenidors de les fraccions orgànica i envasos es podran obrir sempre que es vulgui, mentre que el de rebuig només es podrà obrir un dia a la setmana, dilluns o divendres, a elecció de l’usuari. Aquelles famílies que generin bolquers, podran disposar d’una targeta que els permeti obrir el contenidor de rebuig amb més freqüència.

A banda del tancament, hi ha dues novetats més. La primera és que totes les àrees seran completes, amb tots cinc contenidors. Seran de càrrega lateral a la major part de la ciutat, i de càrrega posterior en aquells llocs on no sigui possible instal·lar els de càrrega lateral. I la segona és que el buidatge dels contenidors es passarà a fer majoritàriament en horari diürn, a partir de les 7 del matí i fins a 2/4 d’11 de la nit, un canvi que es fa per tal de minimitzar les molèsties ocasionades pel soroll dels camions a les nits.

Advertència dels treballadors

D’altra banda, el comitè d’empresa de la concessionària del servei de recollida urbana i neteja viària de Manresa, FCC Medi Ambient, format per CGT, UGT i CCOO, va alertar de «l’autèntic caos» que es produirà quan l’Ajuntament apliqui el canvi de model. Segons el comitè, «en principi pot semblar una idea fantàstica per incentivar la població a reciclar i no generar tant rebuig, però tots sabem on anirà a parar el residu dels habitants que no tinguin la targeta per obrir-los o no vulguin utilitzar-la».

Els representants sindicals van explicar que a Manresa es recullen diàriament 60.000 quilos només de rebuig. «L’Ajuntament té pensat la recollida de cadascun dels nous contenidors un dia a la setmana. La idea és molt idíl·lica, però la realitat de poder arribar a aquest nivell és impossible», des del punt de vista del comitè.

