"Sempre havia vist tremolar el pare"

Pere Archs és de Manresa. Té 85 anys i en fa 25 que està diagnosticat de Parkinson. Havia sigut cap de manteniment de la Lemmerz. Té el cap clar, però el cos l’ha anat abandonant. La seva filla Carme Archs n’és la cuidadora principal.

«Fa tants anys que el van diagnosticar que en realitat quan ens van dir que tenia Parkinson no va passar gran cosa perquè llavors hi havia molt poca informació i aquesta malaltia no es coneixia tant com ara», ha explicat Archs a Regió7. «Vam pensar: d’acord, Parkinson. Però no li vam fer més cas. Potser el fet de no saber va fer que no ens espantéssim. Ara penso que érem uns inconscients». A més a més, recorda que «jo sempre havia vist tremolar el meu pare. Tota la vida»

Vitalista, xerraire i riallera, Carme Archs continua dient que al llarg dels 25 anys, la malaltia ha anat fent aflorar tots els símptomes. «Hi ha gent que es pensa, com jo creia, que només tremolen. Però no saps que el cap et pot marxar, que la medicació pot fer que perdis l’oremus, la rigidesa, que no pots caminar o no et pots valer per tu mateix». Admet, però, que malgrat tot, «la malaltia ens ha respectat bastant». «El meu pare, que sempre pensa molt, s’ha espavilat per buscar recursos. Però quan deixes de caminar, els recursos ja no valen». Afirma que ara «ja n’està fart. Tenir el cap clar i despert, i no poder fer gran cosa perquè el cos no l’acompanya, ho porta malament».

Archs es queixa que no hi ha ajudes ni econòmiques ni socials per donar suport als mateixos pacients i a les persones que en tenen cura. «És complicat perquè necessites gent i diners. Has de fer front a una malaltia amb tot el que comporta despeses econòmiques, organització familiar, canvis i reformes a casa...». D’Althaia vol deixar constància que «a nivell personal ens han ajudat moltíssim. Sort n’hem tingut».