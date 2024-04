La FUB-UManresa rebrà més de 1.100 persones a la jornada de portes obertes

La Fundació Universitària del Bages, FUB-UManresa, espera rebre més de 1.100 persones a la jornada de portes obertes que comença aquest divendres a la tarda i que continuarà el dissabte al matí. És el primer cop que la jornada es reparteix en dos dies.

Aquest dijous hi havia inscrites més de 400 famílies d’estudiants interessats en el centre universitari manresà, la majoria per participar en la jornada de portes obertes de dissabte al matí. I encara rebien inscripcions. Un centenar de persones, entre personal del campus universitari, professorat i alumnes actuals, els rebran i atendran.

Les visites s’han organitzat en funció dels estudis de grau o dels cicles formatius de grau superior que es vulguin cursar. D’entrada hi haurà una sessió informativa que anirà a càrrecs de professors i d’alumnes, i posteriorment s’ha planificat un recorregut per les instal·lacions del campus UManresa.

També hi haurà punts d’informació acadèmica i econòmica per resoldre dubtes sobre beques i ajuts, reconeixements de crèdits, estudis internacionals o bé allotjament, transport i la vida universitària en general.

La jornada de portes obertes d’aquest divendres es durà a terme de les 3 a les 7 de la tarda, mentre que dissabte se celebrarà de les 8 del matí a les 2 del migdia. Dissabte hi participarà el regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement de l'Ajuntament de Manresa, Joan Vila Marta.

Aquestes són les segones jornades de portes obertes que la FUB-UManresa organitza aquest any. L’1 i 2 de març se’n van fer unes per a estudiants francesos. Hi van participar 88 famílies i un total de 264 persones.

Aquest cap de setmana també s'espera l’arribada d’una seixantena de famílies franceses, a més a més d’alguna d’italiana. En aquesta ocasió, però, la gran majoria seran famílies catalanes.