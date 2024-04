Requisen una pistola de balins a una dona que la duia amagada sota l'aixella a Manresa

Agents dels Mossos d'Esquadra van requisar aquest dimecres a la Via de Sant Ignasi de Manresa una pistola de balins a una dona que havia sortit a passejar amb l'arma sota l'aixella. Segons els Mossos, la dona no va amenaçar ningú amb la pistola ni tampoc va fer-ne ostentació. Tanmateix, la presència d'aquesta arma va generar certa alarma social, ja que la gent no sabia si era de mentida.

La policia va rebre un avís a 2/4 de 6 de la tarda del dimecres per part d'una ciutadana que havia vist com la dona entrava en un bar de la Via de Sant Ignasi amb una pistola sota l'aixella. Tal com va explicar als Mossos, va entrar al bar i li va semblar que buscava algú, però va marxar de seguida. En aquest temps, es va fixar que la dona duia una pistola amagada sota l'aixella i va decidir avisar al 112.

Després de rebre l'alerta, dues patrulles dels Mossos i agents de la unitat dels ARRO del cos es van desplaçar fins a la zona, però, en el moment que van arribar, la dona ja havia marxat a casa. Després d'esbrinar on vivia, van acudir al seu domicili per saber quin tipus d'arma duia. Un cop a dins, la dona els va lliurar l'arma de forma voluntària i els agents van comprovar que era de balins. Tot i això, li van requisar perquè no va presentar la documentació que acreditava la seva tinença.

Cinc mesos enrere, es va viure una situació similar al carrer Casanova de Manresa, quan a un home li va caure una pistola de balins a terra. En aquell cas, però, l'arma va ser vista per més gent i va causar una estampida en ple centre de Manresa.

