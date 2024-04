Recullen signatures perquè PP i Vox no retirin el nom de l'actriu manresana Assumpció Balaguer de la Casa de la Cultura d'Alpedrete

L'entitat Artistes Intèrprets, Entitat de Gestió de Drets de Propietat Intel·lectual (AISGE) ha llançat una campanya de recollida de signatures davant la decisió de l'Ajuntament d'Alpedrete (Madrid) d'esborrar els noms de dos emplaçaments dedicats a l'actriu manresana Assumpció Balaguer i al seu marit, Paco Rabal.

El grup municipal de Vox ha registrat a l'Ajuntament d'Alpedretela proposta que la Casa de la Cultura, batejada amb el nom d'"Assumpció Balaguer" el 2015, passi a denominar-se "La Pedrera" i la plaça on es troba canviï el nom de "Paco Rabal" -rebut en 2001- pel de "Plaza d'Espanya".

Després de conèixer aquesta decisió, la Fundació AISGE ha promogut una campanya pública de recollida de signatures a través de la plataforma change.org "per tal d'evitar que l'alcalde, del PP, consumeix la petició dels seus socis de govern de Vox", segons ha comunicat aquest divendres en una nota l'entitat. Des de AISGE s'insta a tots els seus socis i amants de la cultura i de l'immens llegat cinematogràfic i teatral de la família Rabal Balaguer al fet que se sumin a aquesta petició. De moment, ja s'han recollit més de cinc-centes signatures.

Un sentiment que és compartit per milers d'actors i actrius de Llatinoamèrica: totes les societats homòlogues d'AISGE en països com Mèxic, Colòmbia, Xile, el Perú, l'Equador, Paraguai o l'Argentina s'han posat en contacte amb l'entitat espanyola, "per a reivindicar la memòria dels dos mítics artistes, que en tots dos casos van desenvolupar llargues carreres amb àmplia repercussió internacional".

Assumpció Balaguer era natural de Manresa i Paco Rabal d'Águilas (Múrcia), però la parella es va instal·lar en la localitat madrilenya d'Alpedrete a principis de la dècada dels vuitanta en companyia dels seus fills, Benito i Teresa. Allà van viure fins a la seva defunció, el 2019 i 2001, respectivament.