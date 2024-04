L’Ajuntament de Manresa assumeix la titularitat de 4 km de carretera cap al Xup, Sant Pau i Callús

La consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, i l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, van signar ahir el conveni per fer possible el traspàs de quatre quilòmetres de carretera que es considera que han perdut la funcionalitat inicial i que amb el temps han quedat integrats a la xarxa viària municipal, amb un trànsit majoritàriament local.

Els trams afectats / REGIÓ7

Es tracta del tram de la carretera del Xup (C-37z) entre el pont de Sant Francesc i el barri (1,6 quilòmetres), el mateix pont de Sant Francesc, el tram de la carretera de Cardona (C-37z) entre la caserna de la Guàrdia Civil i l’accés a l’eix Transversal (1,3 quilòmetres) i el tram de la carretera C-1411z que va des del pont Vell fins a la rotonda d’accés al barri de Sant Pau, d’1,1 quilòmetres.

El Departament de Territori construirà a la carretera del Xup una vorera per a vianants i ciclistes al marge esquerre. L’actuació contempla també la rehabilitació del ferm, la millora de l’enllumenat i de la senyalització i la millora de les interseccions existents, amb una nova rotonda per accedir a la Torre de Santa Caterina i al barri de Sol i Aire, i amb una nova entrada al barri del Xup.

Es tracta d’un projecte que dona compliment a la voluntat de l’Ajuntament de Manresa de convertir aquesta carretera en una via pacificada i més compatible amb el trànsit que existeix actualment, millorant també la connexió dels barris amb el centre de la ciutat. El Departament de Territori ja ha adjudicat la redacció del projecte. Un cop s’hagi executat l’obra, pressupostada en 2 milions d’euros, la Generalitat traspassarà la titularitat de la via a l’Ajuntament.

Col·lector i passeig arbrat

En el tram de la carretera C-37z que va en direcció a Callús —entre la caserna de la Guàrdia Civil i l’accés a l’eix Transversal— i en el tram de la carretera C-1411z que va des del pont Vell fins a la rotonda d’accés al barri de Sant Pau, l’Agència Catalana de l’Aigua hi té previst construir el nou col·lector de salmorres, sobre el qual hi haurà un passeig arbrat. Per la seva part, l’Ajuntament s’encarregarà de millorar el paviment d’aquests dos trams amb una partida de 355.000 euros que transferirà la Generalitat.