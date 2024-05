Desallotgen un edifici de la carretera de Vic de Manresa per unes esquerdes

Els veïns de l'edifici número 56 de la carretera de Vic de Manresa han estat desallotjats aquesta tarda per unes esquerdes en un dels habitatges. L'avís s'ha rebut a les 3 de la tarda, quan una família del bloc ha alertat als serveis d'emergències per unes esquerdes a les rajoles del terra de la seva cuina. La incidència ha mobilitzat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han decidit desallotjar els set pisos del bloc sencer com a mesura preventiva a l'espera de la valoració sobre els possibles danys estructurals.

El cas s'ha derivat a l'Ajuntament i a l'arquitecte municipal, que s'ha desplaçat fins al lloc per tal d'inspeccionar l'estat de l'estructura de l'immoble. Després de determinar que no hi havia perill, els veïns han pogut retornar a casa seva a partir de les cinc de la tarda. Durant l'estona que ha durat la inspecció, una dotació dels Bombers s'ha mantingut a la zona per donar suport logístic als tècnics que valoraven l'estructura.