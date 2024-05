Una falsa alarma d’incendi mobilitza els Bombers al Passeig de Manresa

Els Bombers de la Generalitat s'han activat aquest dimecres al Passeig de Manresa per una falsa alarma d’incendi a l’edifici número 71. Els veïns han donat l’avís pocs abans de les 5 de la tarda i s'han mobilitzat un total de cinc dotacions dels Bombers. En arribar al lloc, els efectius han comprovat que en el bloc no se sentia olor de fum i no hi havia cap incendi en els seus habitatges, de forma que han procedit a desconnectar l’alarma que havia alertat els veïns.