En com a mínum un dels arbres del segon tram del passeig de Pere III de Manresa s'hi ha instal·lat un tipus d'ocell que no és habitual trobar a la capital del Bages ni tampoc a Catalunya, tot i que els darrers anys ja se n'ha localitzat algun exemplar en municipis de la geografia catalana com Manlleu i Figueres, per posar dos exemples. Es tracta d'un niu de graules (Corvus frugilegus), que és una espècie de la família dels còrvids, i que ha estat el responsable que l'Ajuntament hagi decidit deixar per al final l'esporga d'arbres en aquest tram del Passeig, uns treballs que es van iniciar dimecres.

Al vídeo, es veu un d'aquests ocells, a l'alçada del número 47 del Passeig, on hi ha el niu d'una parella adulta de graules que han criat.