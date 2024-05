Els 'skaters' celebren la primera jornada de la lliga catalana a Manresa

La zona esportiva del congost és avui l'escenari de la primera jornada de la Lliga Catalana d'Skate, un esdeveniment que s'està celebrant en un ambient juvenil i familiar molt agradable. Els organitzadors han estat la Federació Catalana de Patinatge i l'associació Stalow amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, destacaven sobretot, el bon nivell de participació que ha arribat als prop de quaranta 'riders' inscrits.

L'acte ha començat a les 10 del matí amb la competició de la categoria júnior i la tarda ha estat dedicada a la categoria absoluta. El president de l'associació Stalow, Ferran Soler, ha explicat que "es va haver de canviar la categoria sénior per l'absoluta perquè hi havia gent molt jove que tenia prou nivell per a competir amb els més grans".

Tot i que els participants que ha pogut observar aquest diari des de les 5 de la tarda a 2/4 de 7 han estat tots homes, Soler ha fet saber que "l'skate és un esport que cada vegada està menys masculinitzat". Ha subratllat que "no hi ha un perfil de gènere", però sí que ha reconegut que "la majoria de participants es troben, majoritàriament, en la franja d'edat dels adolescents".

La dinàmica de la lliga funciona gairebé com una exhibició de trucs: cada participant té 45 segons en els quals ha de concentrar el màxim de trucs possible per tal que el jurat li posi una nota seguint uns paràmetres determinats. El responsable tècnic de la Federació Catalana de Patinatge, Samuel Della Siega, ha apuntat que hi ha dues categories: "la 'Street', que es caracteritza per patinar sobre baranes i escales i la 'Park', que se centra més a patinar en les piscines buides".

Jutges establerts

El jurat d'aquesta competició és un reflex de la professionalització del món del skate. El jutge 'controller' és Marc Gómez, monitor de Stalow a Manresa i un "gran professional d'aquest univers a la zona", segons Della Siega. Christian Sánchez i Pau Vilaseca són les dues altres cares que formen el jurat. El primer és l'actual campió de Catalunya de la modalitat 'Street' i director de l'escola Panorama Skateboarding de Barcelona, mentre que Vilaseca representa la part més empresarial, ja que va ser el creador de la marca Eina Skateborad, la primera catalana d'aquest sector.

Els premis van per categories i són xecs remuneratius, i qui quedi primer de tota la categoria absoluta obtindrà un patrocini d'un any, que li permetrà seguir competint.

L'horitzó olímpic

En les darreres olimpíades de Tòquio 2020 es va incorporar l'skate com una disciplina més i aquest fet, segons els organitzadors de l'esdeveniment que se celebra avui al Congost de Manresa, va suposar un punt d'inflexió en aquesta modalitat de patinatge. Per Ferran Soler, va ser clau per la visibilitat que se li va donar a aquest esport: "des de llavors la població en general concep l'skate com un esport més, i ja no estem tant al marge".

Samuel Della Siega considera que "la imatge social està cada vegada més acceptada i això es nota molt perquè cada vegada hi ha més inversió pública i hi ha més escoles". Creu que el món de l'skate té molta trajectòria per recórrer, ja que, molts dels 'riders', "tenen l'objectiu de poder competir a les olimpíades".