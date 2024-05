La CUP és autocrítica amb els resultats i admet que cal unitat

Els membres de la CUP a Manresa són crítics amb els resultats obtinguts a la capital del Bages en les eleccions al Parlament i creuen que s'ha de treballar per cohesionar el partit. El regidor de l'Ajuntament, Jordi Trapé, que també anava de número 16 a la llista del Parlament, ha dit aquesta nit a la plaça Gispert que «els resultats a Manresa no han estat positius i cal treballar per tornar a tenir la capacitat de generar il·lusió».

De fet, va considerar que haver retallat distàncies mínimes amb els Comuns no és mèrit propi: «és un partit que ha deixat de representar el vot útil, que s'ha transferit al PSC». Roser Alegre, portaveu del grup municipal de la CUP de Manresa (Fem-Amunt) també ha lamentat la baixa participació en la ciutat.

Trapé ha afegit un apunt més: «no hem estat capaços d'engrescar a la gent per sortir a votar i el resultat de les eleccions ve del desencís polític general». A la terrassa de l'Alsina de la plaça Gispert hi havia bon ambient durant el recompte de vots, tot i que les cares han estat majoritàriament, llargues.

Jordi Trapé ha admès que el resultat és el que esperaven obtenir. No obstant això, ha fet una valoració força positiva de la campanya electoral de Manresa i de la regió central en general. També ha mostrat preocupació per «la irrupció d'un altre partit d'extrema dreta com Aliança».