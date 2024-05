Investigadora en feminisime interseccional: «El feminisme és el canvi social més gran en cent anys»

Els llibres d’història del futur explicaran que el feminisme va convertir-se, a la primera part del segle XXI, en una autèntica revolució social. Un moviment que abraça des de grans pensadores fins a accions puntuals de qualsevol dona del planeta que exerceix els seus drets inalienables. Des d’Irlanda a l’Iran, des del Marroc a Sud-àfrica, des dels Estats Units a Rússia. En molts països reprimeixen amb contundència els moviments alliberadors, mentre en d’altres, accepten fer petites passes endavant en polítiques feministes. El pensament feminista s’ha fet un forat, més important en les universitats. La globalització, en aquest cas, juga a favor d’escampar el coneixement com una taca d’oli. Una de les persones que s’ha fet un nom en aquest àmbit és Maria Rodó Zárate (Manresa, 1986), llicenciada en Ciències Polítiques per la UAB, Doctora en Geografia i Màster en estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (UB). Ha investigat en centres dels Estats Units, Brasil i Irlanda. Ara, és professora a la Universitat Pompeu Fabra i coordina el grup GRETA que estudia el gènere vinculat amb eixos com l’ètnia, origen, orientació sexual, edat o classe. És referent en el concepte interseccionalitat. Ha escrit el llibre «Interseccionalitat. Desigualtats, lloc i emocions». Viu a Barcelona i té dos fills. El seu vincle amb Manresa és permanent.

A l’escala d’accés a la universitat hi ha un adhesiu que diu «Lluitem per una educació feminista». Com interpreta la frase?

Encara queda feina a fer amb relació al gènere i als feminismes. Hem de saber el més bàsic, com els llocs que ocupen homes i dones a la universitat. Cal concretar quines responsabilitats tenen, quins sous cobren, quins reconeixements han rebut... També és important incidir més en un àmbit que ja hi he treballat, com és l’anàlisi dels estudis del grau i les assignatures corresponents. Als continguts els hi cal molta perspectiva de gènere. Vull dir que les assignatures universitàries s’expliquen des de la perspectiva masculina. No únicament en ciències socials, sinó en medicina i altres àrees de coneixement.

Entre el professorat, no tothom deu aplicar la mirada feminista.

No és fàcil perquè hi ha molt professorat que no ha tingut formació de gènere. A la vegada, també hi ha moltes reticències. Preval la mirada androcèntrica que s’ha d’anar trencant. Afecta el temari, a la participació de nois i noies a classe i a les avaluacions.

Signaria l’afirmació que el feminisme és una revolució.

És un procés llarg que es perllonga en el temps. No té res a veure com vivien les dones aquí amb la situació actual. Com també serà diferent la generació de les meves filles amb l’actual. El feminisme és el canvi social més gran en cent anys. Han variat els rols a les famílies, a les feines, a la cultura, a l’economia... I aquest procés és viu i continua.

La violència masclista pot ser fruit de persones que no assimilen els nous rols?

De feminicidis n’hi ha hagut sempre. Hi ha gent que és reticent al canvi. Ja va passar amb l’esclavitud, amb els matrimonis entre persones del mateix sexe i amb altres conquestes socials. Les resistències formen part del conflicte polític. Potser ara més perquè fem trontollar estructures de privilegis.

Parlem de feminismes en plural...

El plural és per reconèixer la diversitat de pensament i enfocament. En el meu cas, he treballat molt la perspectiva del feminisme interseccional, que ens diu que no podem analitzar les desigualtats socials des d’un sol eix. Hem de tenir en compte el racisme, la classe social, la religió, la llengua i altres aspectes que s’interrelacionen amb el gènere.

Les arrels dels feminismes interseccionals les trobem entre les afroamericanes?

El concepte neix als anys 80 de les feministes negres dels Estats Units. La jurista Kimberlé Crenshaw és qui va posar-li el nom, però les teories ja venien de lluny. Deien que no es podia entendre la discriminació de les dones negres si no s’interrelacionaven amb les qüestions de raça i de gènere alhora.

El llenguatge dels feminismes s’associa en general a moviments i partits d’esquerres.

S’associa a l’esquerra perquè el feminisme és una proposta política transformadora. Malgrat això, les esquerres i els feminismes han tingut moltes tensions. Ha costat que determinats grups prioritzessin algunes de les propostes perquè sovint entenien o entenen que hi ha altres temes puntuals més rellevants i urgents.

Passem per una època de conflictes armats d’abast internacional. Com a feminista, quina és la seva visió?

Sense aquesta perspectiva, costa d’entendre sobretot les conseqüències de les guerres. En el cas de Palestina, per exemple, les dones tenen un paper central en el sosteniment de la vida que la guerra destrossa. En qualsevol conflicte, les violacions són una arma de guerra. Els cossos de les dones es poden arribar a utilitzar per a interessos ètnics o nacionals, com és el cas de les violacions sistemàtiques com a armes de guerra.

Quan es parla de recerca s’incideix poc en els avenços en coneixements socials.

S’associa investigació amb algú amb bata blanca, en un laboratori. El fet que hi hagi poca visibilitat, no vol dir que no existim les persones que fem recerca de caràcter social. No tant com en ciències naturals o biomèdiques, però també hi ha finançament per a projectes de recerca que generen un gran impacte social.

No és habitual que hi hagi professionals de les humanitats en equips de disciplines tècniques.

Avancem en el treball interdisciplinari. Per exemple, en el meu equip de recerca hi ha arquitectes, psicòlogues, geògrafes, sociòlogues. Costa perquè parlem llenguatges diferents, però la tendència és a la confluència en espais comuns. És important la suma de coneixements.

De la teoria a la pràctica. Digui’ns què prioritza dels feminismes.

Estic molt centrada en desigualtats, discriminacions i violències que pateixen dones, però també persones afectades per la transfòbia i homofòbia. També en com tot plegat es relaciona amb el racisme o l’edat.

Entre els objectius de Sostenibilitat 2030 que va fixar l’ONU hi ha el d’igualtat de gènere.

Més enllà de la igualtat en àmbits com la retribució salarial, s’ha de tenir en compte tot allò que històricament s’ha de considerarcom a femení: el treball domèstic, el de cures o la reproducció tenen molt poc valor. Les treballadores domèstiques es troben en situació de precarietat i explotació laboral. El repartiment del treball és una qüestió urgent.

En aquests temes, els sindicats són poc reivindicatius.

Estem d’acord. Canviar estructures i fer determinats canvis, costa molt.

El debat sobre llenguatge inclusiu és viu. La lingüista Carme Junyent n’era crítica.

Per mi, el llenguatge no és al centre de la lluita feminista, però n’és una part rellevant. Com el paper que juguen els mitjans de comunicació, la mateixa universitat, l’economia o la cultura. La llengua també és un camp de batalla per al feminisme. Les persones no binàries el fan servir com a forma d’expressar la seva realitat.

El seu llibre sobre interseccionalitat ha fet forat més enllà de la universitat.

Primer es va editar en català i després en castellà. S’ha fet visible que es pot portar aquí grans debats que hi ha en l’àmbit internacional. S’ha utilitzat llenguatge rigorós, però divulgatiu.

Estudia el feminisme amb relació a diferents eixos. També el nacional de Catalunya?

Per la metodologia que fem servir, en l’estudiar l’ús de la llengua detectem molts aspectes de la qüestió nacional i la minorització del català. Per a persones migrades, d’altra banda, el català pot implicar una limitació a l’accés de determinats serveis.

A Manresa es troben a faltar estudis universitaris de lletres i humanitats.

A la Catalunya Central estan concentrats a Vic i, en general, hi ha una tendència a no repetir graus. Jo el treball de camp de la tesi doctoral el vaig fer a Manresa. Ara hi ha una doctoranda, la manresana Júlia Pascual Bordas, que està a punt defensar la tesi que s’ha fet a la ciutat i comarca del Bages. Estem posant Manresa al mapa d’estudis de les ciències socials. Normalment, es focalitzen en les grans metròpolis, com Barcelona, o zones rurals més remotes.

[object Object] Tothom té el que es mereix? No. Millor qualitat i pitjor defecte. Curiositat/Cagadubtes. Quant és un bon sou? Molt més que el salari mínim. Percep pressió estètica social? Més de la que en soc conscient. Quin llibre li hauria agradat escriure? ‘Mirall trencat’ de Mercè Rodoreda. Una obra d’art. ’The dinner party’ de Judy Chicago. En què és experta? En estudis de gènere, suposo. Què s’hauria d’inventar? Si no existís, la rentadora. Déu existeix? Quin Déu? Quin personatge històric o de ficció convidaria a sopar? Alexandra Kollontai Un mite eròtic. Cleopatra. Acabi la frase. La vida és... Fràgil. La gent de natural és bona, dolenta o regular? Depèn. Tres ingredients d’un paradís. Pa, formatge i vi. Un lema per a la seva vida. Tot passa.

