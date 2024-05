Aloy confia que el pròxim govern mantingui la complicitat amb Manresa

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy (ERC) ha expressat aquest diumenge al vespre la seva confiança que el pròxim govern de la Generalitat mantingui la proximitat «que hem tingut aquests tres anys», amb l’executiu presidit per Pere Aragonès, «i que doni resposta a les necessitats que té la ciutat, que són moltes».

És la primera valoració que va fer un cop els resultats de les eleccions al Parlament ja no tenien marge per moure’s.

A Manresa, Esquerra ha passat a ser la tercera força si es tenen en compte els resultats de les darreres eleccions al Parlament del 2021. Llavors es va situar per darrere de Junts amb el 23,7% dels vots (6.242). Ahir va quedar per darrere dels socialistes i Junts, amb el 13% i 3.927 vots.

Aloy , que ha seguit els resultats al local d’Esquerra de la plaça Major, ha fet notar que «cada contesa electoral té una realitat diferent. En 12 mesos hem fet res eleccions, i en les tres han guanyat partits diferents. A les municipals, vam guanyar per un marge de mil vots, a les espanyoles va guanyar el PSC, i ara ha guanyat Junts».

Ha admès que Esquerra no ha fet uns bons resultats a Manresa «igual que no ho ha fet al país», i «per tant, «hem de fer una reflexió interna de partit en l'àmbit nacional i veure què passa».

Ha assegurat que amb el president Aragonès Manresa «ha avançat en moltíssims projectes. La relació ha estat fructífera. L’hem tingut molt a prop, ens han agafat el telèfon sempre que ens ha convingut i hem avançat en molts temes que teníem pendents». Davant això ha expressat la seva confiança que un nou govern doni suport a tots els municipis.

A Esquerra hi ha hagut cares serioses aquest vespre, i molt debat sobre el paper de Junts i les combinacions que hi poden haver per formar govern o la possibilitat que hi hagi unes noves eleccions d’aquí a uns mesos. Tot això amb pa amb tomàquet i embotits entremig.