Comuns fa un crit d’alerta sobre l’auge de l’ultradreta a Manresa

Comuns-Sumar ha triat el restaurant Vermell de Manresa per seguir la nit electoral, on han sopat pizza. Amb els resultats tancats, Anna Querol, cap del partit a la capital del Bages, ha volgut centrar la seva valoració dels resultats a Manresa a alertar sobre «la capitalització per part de la ultradreta de la decepció de la ciutadana amb la política. Ens hauria de preocupar i molt, i hem de buscar la manera de trobar solucions concretes i plantejaments transformadors que engresquin la gent cap a l’esquerra».

Segons Querol, «tenim unes solucions molt simplistes que estan arrelant a l'hora d'assenyalar els problemes, que no es corresponen amb la realitat ni amb els números, però que estan funcionant, i, segurament, el que ens cal a l'esquerra és que sigui valenta perquè les mesures transformadores que han de prendre els governs en clau social, en clau ecològica i en clau feminista són molt grans, molt importants. Necessitem una esquerra molt valenta i, si ho comparem amb el Govern que hem tingut a la Generalitat en els últims temps, massa valent no ha estat, i és complicat que la gent entengui que aquesta esquerra tímida pugui solucionar problemes».

