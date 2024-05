Es convoca el concurs per redactar el projecte del nou Arxiu Comarcal del Bages darrere l’Ajuntament de Manresa

L’Ajuntament de Manresa ha aprovat les bases per al concurs destinat a escollir l'equip d'arquitectes que haurà de redactar el projecte de construcció del nou edifici de l’Arxiu Comarcal del Bages i l’Arxiu Municipal de Manresa. Ha d’anar a la part posterior de l’edifici de l’Ajuntament. El termini de presentació d’ofertes clou el 5 de juny.

És el primer pas de cara a la futura construcció de l’equipament que segons es va avançar el dia de la presentació, a finals del 2022, pot arribar a pujar a 4,5 milions.

El nou equipament s’ubicarà entre el carrer del Bisbe, el Vallfonollosa, el Na Bastardes i la Baixada del Jueus, en uns terrenys que l’Ajuntament de Manresa ha cedit a la Generalitat i que, segons el govern municipal, serà una peça clau de la reformulació urbanística de la zona. Es tracta d’un espai al centre de la ciutat, a prop de la Seu de Manresa i del també futur emplaçament de la Delegació del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central.

Actualment, bona part dels edificis del carrer Vallfonollosa, els més propers a la part posterior de l’edifici de l’Ajuntament, són propietat municipal.

Millora espais i conservació

La construcció del nou edifici permetrà ampliar els espais i instal·lacions dels dos arxius, de manera que es millori la conservació, preservació i difusió del patrimoni documental de caràcter local i comarcal. Alhora, també es podrà incidir en una millora dels serveis a les administracions, usuaris i ciutadans amb unes noves i més adequades instal·lacions. La creació d’espais de dipòsit de gran capacitat permetran un major ingrés de documentació provinent de les administracions, institucions i aquella que sigui de caràcter privat.

Tal com ja es va fer amb els altres projectes com la rehabilitació de la Fàbrica Nova o de l’Anònima, el concurs de projectes serà a dues voltes. En la primera, els equips d’arquitectes hauran de presentar documentació relativa a treballs fets. Els 5 millors passaran a la segona volta, en la qual hauran de presentar una proposta per a l’arxiu.

El valor estimat del concurs de projectes és 500.940 euros (IVA inclòs), que inclou la redacció del projecte (341.220 euros), la direcció d’obres (145.200 euros) i les indemnitzacions per als equips que no resultin guanyadors de la segona volta (14.520 euros).

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha atorgat una subvenció de 357.000 euros per fer front a la redacció del projecte. Es calcula que l’adjudicació del contracte a l’equip guanyador es podria fer dins el darrer trimestre d’aquest 2024.

Actualment, l’Arxiu Comarcal del Bages és a l’edifici del Museu, mentre que l’Arxiu Municipal és al soterrani de l’edifici de l’Ajuntament de la plaça Major, 5. A la zona on ha d’anar s’hi han fet prospeccions arqueològiques.