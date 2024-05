Junts llegeix el triomf a Manresa com el preludi per poder guanyar en les pròximes municipals

Amb satisfacció evident pel que fa als resultats aconseguits pel partit a Manresa, que ha llegit com l’avantsala d’una potencial victòria en les pròximes municipals; i amb molta preocupació pel que fa a l’abstenció. És el resum de la valoració de Ramon Bacardit, president del grup municipal de Junts a Manresa, dels resultats de les eleccions celebrades aquest diumenge.

El local del partit al passeig de la República no s'ha animat fins a les 10 de la nit, quan han començat a arribar els interventors i apoderats, i la seu s'ha anat omplint com un ou. Hora i mitja abans, les quatre persones que hi havia, entre les quals Bacardit, Mònica de Llorens, Eulàlia Sardà, presidenta de Junts al Bages, i Jepi Alberti, ja mostraven la seva alegria per un mapa de Catalunya tenyit de blau. «On tenim alcaldes hem arrasat!», exclamava Sardà. «Això és bestial!», comentava Bacardit.

Amb el 100% escrutat i les safates d’entrepans buides, Bacardit ha valorat els resultats per a Regió7, mentre l’alegria al local, amb pòsters de campanya de Puigdemont a les parets, era palpable.

Ramon Bacardit (a la dreta de la imatge) seguint al mòbil els resultats de l'escrutini / Mireia Arso

«Sabem cap a on hem d'anar»

Amb gairebé un 30% dels vots, ha afirmat que «estem molt contents. Hem mantingut una posició que era complicada perquè hi ha forces minoritàries que tenen el seu públic a Manresa que són possibles vots que haguessin pogut anar a la nostra formació, almenys una part. Si traduïm els vots en clau municipal, ens haurien donat onze regidors ben bé, per tant, estem molt contents. Sabem cap a on hem d’anar, sabem quin és el nombre de vots al qual hem d’aspirar d’aquí a tres anys i estem treballant des de fa un any en això». Ha remarcat que «sabem que a Manresa hi ha un vot important del nostre espai ideològic i s’ha vist ara reflectit. La nostra aspiració és captar-lo i consolidar-lo de cara a les eleccions del 27».

Quant a la baixa participació, ha comentat que «el fàcil seria dir que la gent està molt desencantada i desafectada de com s’està fent la política en aquest país els últims anys. En clau Manresa, crec que hi ha un tema social que és que un gran percentatge de població no se sent interpel·lada pel que està passant a la ciutat i al país. Estan desconnectats completament».

«Un vot d’estómac més que de cap»

S'ha mostrat «convençut» que ERC reflexionarà sobre la davallada de vots i «els socialistes s’han agafat a l’onada en l'àmbit nacional». Pel que fa a la presència d’Aliança Catalana com a quarta força municipal més votada, ha recordat que «a Manresa hi ha un vot de gent molt enfadada que a les municipals ja vam veure. Diria que és un vot d’estómac més que de cap perquè la realitat és que aquests vots no sumen enlloc i el que fan, per defecte, és que la majoria dels socialistes sigui més àmplia». Ha demanat una reflexió de tots plegats al respecte. Ha lamentat, finalment, que els resultats generals impliquin que Puigdemont pugui arribar a plegar.