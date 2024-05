L'escultura que sobrevola l'estació d'autobusos de Manresa

L’escultura mòbil de l’aparcament de l’estació d’autobusos ja no és on ha estat els últims 42 anys. L’han traslladat uns metres més enllà a causa de les obres de construcció dels pisos de la Nova Alcoholera. L’escultura en qüestió havia quedat dins els límits de la promoció d’habitatges on alçaran dos edificis amb 98 pisos. El canvi s’ha dut a terme recentment amb l’ajuda d’una de les dues grues de construcció que hi ha a les obres. Qui passava pel carrer, s’ho va mirar encuriosit.

L’escultura va quedar dins el perímetre de les obres que van començar l’estiu passat i que s’han accelerat els darrers mesos, i va quedar encerclada per la tanca que protegeix tot el perímetre del solar on s’està treballant.

Abans d’iniciar aquests treballs, es va actuar al que era l’aparcament de l’estació d’autobusos, que ha quedat en ben poca cosa. Una de les actuacions que es va fer va ser preparar ja un nou espai on col·locar l’escultura en qüestió. De forma que quan es va condicionar el nou aparcament de l’estació d’autobusos -fet que va obligar a tancar-lo durant quatre mesos- ja es va preveure que el monument aniria en aquest punt. Ara és tocant a l’edifici de l’estació d’autobusos, on es va col·locar una peanya de formigó que fins ara no tenia cap utilitat i semblava, igualment, que tampoc no tenia sentit, però que ara mostra l’escultura.

Mínima expressió

Un aparcament, per cert, que ha quedat reduït a una trentena de places de les 120 que tenia anteriorment arran, també, de la promoció d’habitatges al solar que hi ha entre la carretera de Santpedor, el carrer Sant Antoni Maria Claret i la mateixa estació d’autobusos.

L’escultura és obra del pintor, gravador i vitraller Francesc Fornells Pla (Barcelona 1921-1999), que té obres arreu i també a Montserrat. La de l’estació d’autobusos es va instal·lar el 1982. Fins ara no s’havia mogut de lloc.

L’escultura mòbil

Es tracta d’una obra mòbil feta de ferro negre, a la part superior de la qual té un eix rotatori que es mou en funció del vent i que suporta un conjunt de plaques orientades en diferents direccions amb vidres de colors primaris, blancs, grocs i vermells. El desplaçament de l’espectador o la rotació del cos superior pel vent fa que es pugui observar la interrelació dels colors primaris i la formació dels secundaris.

Un dels moments del trasllat, amb la xemeneia de l'Alcoholera Manresana al ons / JORDI AGUT

Forma part d’un conjunt d’escultures mòbils de grans dimensions pensades per ser exposades en espais públics que va dur a terme Fornells. A més a més de la de Manresa, també n’hi ha de semblants a Badalona i fins fa poc a Girona, on finalment es va desmantellar. Amb aquestes obres l’autor va voler sintetitzar en una sola peça tres elements: escultura, que fos mòbil i els vitralls. De fet, Fornells era conegut. Sobretot, per la seva faceta de vitrallista.

Torna a reposar

L’escultura mòbil reposa, ara, sobre una peanya amb una base de formigó i agafada en una estructura de ferro. Del trasllat se’n va fer càrrec la mateixa empresa de construcció que porta a terme les obres a la Nova Alcoholera.

La peça al tram final del seu viatge, a l'actual aparcament de l'estació d'autobusos / JORDI AGUT

La promotora del projecte d'habitatges és Metrovacesa, que ja ha tirat endavant dues promocions més de pisos a Manresa. Dues al sector Concòrdia, entorn de la zona universitària, i ara aquesta, més dins el nucli urbà. Es tracta d'una inversió de 20 milions d’euros per construir 98 pisos. Es repartiran en dos blocs d’edificis que també tindran un centenar de places d’aparcament soterrani, trasters i sis locals comercials. Tot l’espai del solar que fins ara estava envoltat de tanques es convertirà en espai públic.

El nom de Nova Alcoholera fa referència al fet que en aquest lloc hi havia la destil·leria Alcoholera Manresana. La fàbrica de licors es va fundar el 1917 i es va mantenir activa fins al 1974. Es va situar a prop del baixador de l’estació de tren Manresa-Berga, que el 1924 es va reconvertir en l’actual Manresa Alta, ara dels Ferrocarrils de la Generalitat.