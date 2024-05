Més de 140 professionals debaten a Manresa com millorar la vida a casa de les persones grans

Més de 140 persones han assistit aquest dilluns a Manresa a la jornada tècnica “Vivir Mejor en Casa”, organitzada per la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) i la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, que s’ha celebrat a la Sala Gòtica de l’Hospital Sant Andreu. Ha comptat amb el suport del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030.

És la quarta edició d’una jornada durant la qual s’han exposat innovacions i serveis que faciliten una millor qualitat de vida de les persones grans a les seves pròpies llars. És el cas del suport domiciliari i tecnologies aplicades a la cura al domicili.

El projecte ha compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Reus, l’Ajuntament de Manresa, la Fundació Sant Andreu Salut (SAS) i la Fundació Educativa i Social (FES), ambdues proveïdores de Servei d’Ajuda a Domicili (SAD).

La jornada ha servit com a plataforma per compartir els resultats d’investigacions que s’han dut a terme en aquest àmbit, per fomentar l’intercanvi de coneixements i experiències en l’àmbit de la cura domiciliària i la promoció de l’autonomia personal. S’ha posat un èmfasi especial en la desinstitucionalització i l’atenció centrada en la persona.

Segons la Fundació Sant Andreu Salut la interacció i l’intercanvi de coneixements entre professionals i participants són fonamentals per avançar cap a una assistència domiciliària més eficient i adaptada a les necessitats de les persones ateses.