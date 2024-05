La PAHC protesta a l'Ajuntament de Manresa per desallotjaments a les Escodines

La Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) del Bages està protestant a l'Ajuntament de Manresa per exigir solucions per les famílies desallotjades del bloc número 28 del carrer Escodines.

Els activistes han accedit a la planta baixa de la casa consistorial amb una pancarta que diu "L'Ajuntament desnona, cinc famílies al carrer".

La PAHC ha fet aquesta acció després que divendres denunciés la situació de les cinc famílies que vivien al bloc que "van ser desnonades fa dues setmanes de casa seva per, segons tècnics de l'Ajuntament, perill imminent de ruïna sense una alternativa perquè tinguin un sostre".

La PAHC assegura que van ser reallotjades temporalment en albergs de la ciutat i la comarca. "Des de Ilavors hem estat acompanyant les famílies a Serveis Socials, on constantment ens han donat llargues i promeses buides: que tindrien una alternativa habitacional estable, que potser podrien tornar a les seves cases. De tot això mai ens van voler deixar res per escrit i, com ja podíem preveure, finalment les fan fora dels allotjaments temporals el dilluns vinent, i les deixen definitivament al carrer sense cap alternativa".

La PAHC afirma que "ja són massa casos com aquests que es repeteixen a la nostra ciutat, on la manca d'habitatge públic i d'emergència fa que moltes famílies es vegin obligades al sensellarisme".