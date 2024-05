Professors i familiars d’alumnes del Pius Fot i Quer de Manresa es manifestaran contra la massificació del centre

Professors de l’institut Pius Font i Quer de Manresa, amb el suport de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) i de representants dels estudiants, es manifestaran aquest dijous a la tarda davant el centre per mostrar la seva disconformitat amb el fet que el curs vinent hi hagi una línia més de primer d’ESO i que instal·lin una tercera cargolera al pati, segons han denunciat. Consideren que són mesures que no garanteixen una educació digna i de qualitat per a tot l’alumnat.

A finals de l’any passat l’assemblea de docents de l’institut ja es va posicionar públicament contra el que consideren una massificació del centre. Pensat per 500 alumnes, aquest curs superen els 700, una problemàtica que, van assegurar, afecta tots els instituts de la ciutat.

També denunciaven que el número d’alumnes per aula és molt alt, i que no hi ha prou mitjans ni materials ni humans per atendre la diversitat a les classes aules i les necessitats educatives dels alumnes. Això, asseguren, dificulta dur a terme una educació inclusiva, de qualitat i amb condicions.

Ara tornen a la càrrega perquè, segons un comunicat de l’AFA i l’assemblea de docents, el curs vinent es preveu que hi hagi una nova línia de primer d’ESO, que seria la cinquena del centre. També instal·lar un barracó al pati, que en aquest cas seria el tercer.

Recorden que l’institut va ser concebut com un centre de tres línies d’ESO i que en canvi ara hi ha nivells amb quatre o cinc línies. De segon i quart d’ESO, per exemple, hi ha cinc classes. Pel que fa a la cargolera, asseguren que el pati ja està massificat.

L’Associació de Famílies d’Alumnes també va fer públic un comunicat a principis d’aquest any en el qual van denunciar manca de recursos i que la plantilla és insuficient per atendre «convenientment» els alumnes i la manca d’espais. També van expressar el seu temor que les cargoleres s’enquistessin i es perpetuessin. Ara en tindran una més.

A més a més de la concentració de dijous davant el centre, professors i familiars d'alumnes no descarten dur a terme altres accions per, segons diuen, "reclamar el que considerem just i ranoable poer una educació digne i de qualitat per a tot l'alumnat".