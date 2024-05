El PSC festeja la seva segona posició a Manresa

Més d’una seixantena de simpatitzants dels socialistes han festejat aquesta nit els resultats a la seu de Manresa a la carretera de Cardona. El primer secretari del PSC a Manresa, Anjo Valentí, ha declarat que «el fet d’haver recuperat la segona posició a Manresa demostra que l’efecte de Salvador Illa ha arribat».

Tot i que considera que les eleccions del Parlament no es poden llegir en clau municipal, ha celebrat «haver guanyat la confiança de més de dos mil votants més a Manresa respecte dels comicis del 2021».

Valentí està clarament satisfet amb els resultats, però ha deixat constància de la seva preocupació per l’escalada d’Aliança Catalana: «els partits d’extrema dreta polaritzen el discurs i crispen molt els debats, és el que ens passa als plens de l’Ajuntament des de l’entrada de Vox».

Ha explicat que demà al matí es reunirà amb els membres de l’executiva nacional i ha expressat que el seu desig és que «el pacte d’esquerres de l’Ajuntament de Manresa pugui tenir una traducció al Parlament».

Quan el recompte de vots s'ha acabat, el diputat i alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno, ha fet un discurs on ha destacat els resultats del Bages i les comarques de la regió central. A la seu de Manresa també hi han acudit altres càrrecs del partit a la regió central, com la portaveu, Èlia Tortolero o Ferran Verdejo, el representant cardoní al Congrés.