Impotència i resignació entre els usuaris de l’R4 a Manresa: “M’han recomanat l’altre tren, però a mi no em serveix”

Molta resignació i sensació “d’impotència” entre els usuaris de l’R4 que aquest matí volien agafar un tren a Rodalies. A l’estació de la capital del Bages, aquest matí hi havia menys moviment de l’habitual perquè molts passatgers ja havien optat per agafar vies alternatives per arribar a Barcelona, com els FGC, el bus o el cotxe particular. L'R4, L'R3, l'R7 i l'R1 han arrencat el servei aquest dilluns amb el pla alternatiu establert després de l'avaria provocada pel robatori de cable de diumenge però amb modificacions.

A Manresa, la jornada ha començat amb complicacions. El tren de les 8.48 del matí no ha passat i s’han acumulat usuaris al de dos quarts de 10. L’Ariel, que havia d’anar a treballar a Sabadell, ha avisat que a ella no li serveix l’alternativa de FGC. “Estem incomunicats”, ha lamentat. En Carles, que anava a Terrassa, ha admès que ha arribat a l’estació “amb l’interrogant” de què es trobaria.

Quan ha entrat a l’estació de Rodalies, el personal d’informació l’ha avisat que s’hauria d’esperar uns 30 minuts. “He anat a fer un cafè, paciència”, ha afirmat en Carles.

En Jan, un estudiant que ha d’anar a la universitat, s’ha queixat en declaracions a l’ACN que “no hi ha setmana que no passi res”. Per ell, el servei és “pèssim”. “Moltes vegades el meu pare m’ha de portar en cotxe. Si no, arribaria tard o no arribaria”, ha admès.

A més, s’ha queixat que en l’horari en què ha d’anar a la universitat “no hi ha busos, perquè passen molt abans o molt després”, i no té alternativa la tren. “Al sortir de classe, he de marxar 15 minuts abans d’acabar perquè així puc agafar un bus, si no, amb el tren, arribaria 1 hora i 30 minuts més tard a casa”, ha explicat.

Serveis alternatius després del robatori

El pla alternatiu establert després de l'avaria provocada pel robatori de cable de diumenge però amb modificacions provoca canvis i confusió entre els viatgers des de primera hora del matí. En concret a l'R4 Nord, ja que els trens havien d'arribar fins a Fabra i Puig però durant les primeres hores només ho han fet fins a Cerdanyola del Vallès. Des d'allà, s'hi ha habilitat un servei d'autobusos per arribar a Fabra i Puig. Tècnics d'Adif han continuat treballat en la incidència i cap a les deu del matí s'ha pogut ampliar el trajecte d'aquesta línia fins a Fabra i Puig, des d'on els usuaris poden enllaçar amb el Metro.

En aquesta línia hi circulen el 33% dels trens habituals en hora punta i la meitat la resta del dia. S'insta els viatgers de Manresa, Terrassa i Sabadell a fer servir els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), i als de Montcada a l'R2.

Pel que fa a la resta de línies es manté el pla alternatiu plantejat aquest diumenge. Així, a l'R4sud se circula fins a l'Hospitalet de Llobregat i des d'allà s'encamina amb la línia 1 de Metro i també amb la 5 a Cornellà.

L'R1 i l'RG1 hi ha servei entre Maçanet i Badalona i allà es deriven els viatgers al metro. El servei a l'R3 és entre Puigcerdà i Montcada Ripollet, amb dos trens per hora i sentit. A partir d'allà hi ha un servei alternatiu per carretera fins a Fabra i Puig, on els viatgers poden enllaçar amb el Metro.

Per últim, no hi ha servei a l'R7, sinó que els viatgers poden arribar a Cerdanyola del Vallès amb l'R4 i des d'allà s'ha establert un servei d'autobusos fins a l'estació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Una altra alternativa és l'autobús Exprés 3.