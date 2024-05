Una trentena d'entitats d'economia social participaran a la Festa del Riu de Manresa

Una trentena d’entitats del món de l’economia social exposaran els seus projectes a la Festa del Riu que enguany se celebrarà els dies 24 i 25 de maig. Serà una edició amb novetats. Primer perquè la cita s’allarga dos dies, i segon lloc perquè se celebrarà al parc Josep Vidal i no al Pont Nou com era habitual. És a la llera del Cardener on abans hi havia la Carpa del Riu. L’any passat ja s’hi van dur a terme algunes activitats. S’ha organitzat un ampli ventall de tallers i activitats adreçades a tots els públics amb l’objectiu de promoure la cultura i l 'economia transformadora.

El gruix d'actes de la Festa del Riu començaran divendres al matí amb la celebració del RockinFest, que és un espai adreçat als estudiants de secundària del Bages i dedicat a la composició de cançons i actuació en directe.

A la tarda, a partir de les 6 i fins a les 8, portarà a terme la xerrada "Una proposta decreixentista per desarmar el col·lapse" i tot seguit hi haurà una exhibició de diferents propostes de projectes emergents de cultura transformadora i l'exposició del projecte intercultural Gatzara.

Descobrir l'entorn natural

El dissabte, el parc Josep Vidal acollirà nombroses activitats per descobrir l'entorn natural. Entre elles destaquen un taller d'anellament científic d'ocells, una activitat per descobrir l'aigua a través dels cinc sentits i també una caminada resseguint el riu Cardener entre el Pont Vell i la fàbrica Blanca i Vermella, que permetrà descobrir el patrimoni natural i industrial que hi ha al costat del riu.

Al parc també es portaran a terme altres tallers i activitats per a tots els públics.

La tarda del mateix dissabte, se celebrarà la mostra en la qual hi participaran una trentena d'entitats i cooperatives vinculades a l'economia social i solidària del territori. Pertanyen a sectors tan diversos com l'agrícola, l'alimentari, el cultural, l'energètic, l'oci, la salut, els serveis i el tèxtil, entre d'altres.

A més, durant la tarda també hi haurà més activitats com una gimcana sobre valors de l'economia social i solidària, el mercat de l'estraperlo o la mostra de productes gastronòmics de proximitat. Per als menuts hi haurà jocs, teatre i un concert.

A les 9 del vespre, es posarà el punt final de la festa amb un concert de Boom Boom Fighters.

La Festa del Riu és organitzada per l'Ajuntament de Manresa, l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i la Casa de la Música de Manresa. Compta amb la complicitat i la col·laboració d'entitats, projectes, empreses i associacions del territori que s'impliquen en l'organització d'actes i que fan que la festa sigui també un espai d'intercanvi, de coneixença i de treball transversal entre les iniciatives del territori.