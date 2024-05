El PTV donarà nom a una rotonda a l’avinguda dels Països Catalans

El ple de l’Ajuntament de Manresa del mes de maig, que tindrà lloc dijous, debatrà el dictamen perquè s’aprovi la designació amb el nom de Rotonda del PTV, a la confluència de la carretera de Viladordis i l’avinguda dels Països Catalans.

PTV va ser una marca de microcotxes manresana de l’empresa Automóviles Utilitarios S.A (AUSA), de fabricació íntegrament nacional. El seu model més famós va ser el PTV 250, un vehicle de dues places descapotable, amb una potència de 11CV que arribava als 75 Km i que se’n van fabricar unes 1.100 unitats.

La producció de microcotxes va finalitzar el 1961 i l’empresa va derivar la seva activitat cap als bolquets, i carretons elevadors.

Microcotxes populars

El PTV, amb denominació d’origen 100% local, va ser un dels microcotxes més populars i de més difusió al conjunt de l’Estat espanyol. El primer model de PTV va sortir de la fàbrica d’Automóviles Utilitarios S. A. (AUSA) de Manresa l’any 1956 i va ser un dels microcotxes més populars i de més difusió a l’Espanya del moment. Era una època en la qual també triomfaven el Biscúter o l’Isetta, però el PTV tenia la particularitat de ser l’únic que podia presumir de ser 100 % de fabricació nacional.

Els creadors del PTV van ser Guillem i Antoni Tachó, que hi van posar l’enginy creatiu; l’empresari tèxtil Maurici Perramon, la visió empresarial; i Josep Vila, la gestió de personal i compres. El resultat d’aquella conjunció de forces guiades per la il·lusió i la confiança mútua va ser AUSA, una empresa que actualment és coneguda arreu del món, sobretot per la maquinària multiús i els dúmpers i els apiladors que fabrica, però que es va fundar amb un únic objectiu: produir en sèrie els PTV.

Oshkosh compra AUSA

Recentment s’ha fet públic que l’empresa Oshkosh Corporation, dels EUA, adquireix la manresana AUSA

Fundada el 1956, la firma especialitzada en la fabricació de vehicles industrials estava des del 2022 al 100% en mans de les famílies Perramon, Tachó i Vila.