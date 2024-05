ERC desapareix del mapa de barris de Manresa, que queda en mans de Junts i PSC

El mapa de resultats per barris a Manresa va perdent colors. El de les eleccions al Parlament de Catalunya de febrer del 2021 repartia l’hegemonia als diferents sectors de la ciutat entre Junts, PSC i Esquerra. Diumenge, entre Junts i el PSC van deixar els republicans sense cap feu.

El 2021, Esquerra Republicana de Catalunya va ser la força més votada a dos barris de Manresa, a la Sagrada Família i a Cots-Guix-Pujada Roja, on havia guanyat Junts en els comicis anteriors de l’any 2017.

Els resultats de les urnes mostren que a la Sagrada Família la força més votada va ser el PSC i a Cots-Guix-Pujada Roja, Junts va tornar a ser la guanyadora.

En total són tres els barris que canvien de color polític en aquestes eleccions al Parlament de Catalunya en relació a les del 2021: les Escodines, la Sagrada Família i Cots-Guix-Pujada Roja.

El mapa de barris amb comparativa entre el 2021 i el 2024 / REGIÓ7

Tres comicis, tres canvis

Dels tres, el barri de la Sagrada Família és el més volàtil. El 2017 va guanyar Junts, el 2021, Esquerra i el 2024 el PSC.

A les Escodines ha guanyat ara el PSC després que en els dos anteriors comicis ho fes Junts.

I a Cots-Guix-Pujada Roja Junts va guanyar el 2017, el 2021 es va imposar Esquerra i ara torna a mans de Junts.

El PSC tenia els seus feus del Xup, Sant Pau, Balconada i la Font dels Capellans que manté i amplia amb l’esmentat cas de la Sagrada Família, que era d’Esquerra, i també s’imposa a les Escodines, on havia guanyat Junts.

En aquests comicis, el partit liderat per Carles Puigdemont ha guanyat a dotze dels divuit barris i el PSC als sis restants.

Cap barri per al PSC el 2017

Cal tenir en compte que a les eleccions del 21 de desembre del 2017, el PSC no va resultar guanyador a cap barri de Manresa. En aquella ocasió, clarament la formació Alfa va ser Junts per Catalunya, que va guanyar en 13 dels 18 sectors: Mion-Puigberenguer, Carretera de Santpedor, Guix-Pujada Roja, Plaça Catalunya, Poble Nou, Carretera de Vic, Passeig i Rodalies, Sagrada Família, Viladordis, Escodines, Barri Antic, Valldaura i Farreres-Suanya-Pont Nou. La resta van ser per a Ciutadans: Xup, la Font dels Capellans, Sant Pau, Balconada i Cal Gravat.

Aixi que el PSC consolida la recuperació dels barris que van votar per Ciutadans el 2017 i amplia les seves perspectives a la Sagrada Família i a les Escodines.

Cal dir, però que la victòria no és per un ampli marge de vots. Diumenge van votar pels socialistes a les Escodines 431 persones mentre que ho van fer per Junts 415. Ala Sagrada Família van donar suport al PSC 729 votants i a Junts 688.

Diumenge, Junts va aconseguir més vots que Esquerra a tots els barris de la ciutat excepte a dos. A Sant Pau Junts va rebre 16 vots i els republicans 22 i al Xup van ser 11 i 25.

La dinàmica va ser inversa a la resta de barris, a vegades amb diferències tan notables com els 1.718 vots per a Junts al barri de la Carretera de Santpedor mentre ERC rebia 716; els 1.058 al Passeig que triplicaven els 349 d’Esquerra, el mateix que passava amb els 959 del Poble Nou en relació als 318 per als republicans.

La CUP va baixar percentualment a tots els barris com els va passar als Comuns, en aquest cas amb alguna excepció.